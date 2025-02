"Schlümpfe"-Film: Erster Trailer mit Rihanna als Schlumpfine

Rihanna (36) sorgt mit ihrer neuesten Rolle für Begeisterung: Im ersten Trailer zur kommenden "Schlümpfe"-Verfilmung verleiht der Popstar der Figur der Schlumpfine ihre Stimme. Der Animationsfilm, der ab dem 18. Juli 2025 in die Kinos kommt, zeigt Schlumpfine, wie sie sich auf eine abenteuerliche Mission begibt, um Papa Schlumpf zu retten, der von den bösen Zauberern Razamel und Gargamel (gesprochen von John Goodman, 72) entführt wurde. Rihanna, die auch als Produzentin des Films tätig war, steuerte zudem neue Originalsongs bei, inklusive eines Covers des 80er-Hits "Heaven Is a Place on Earth".

Die neue Schlümpfe-Verfilmung wurde von Chris Miller inszeniert, der bereits an der "Shrek"-Reihe mitgearbeitet hat. Mit einem Starensemble, darunter Nick Offerman (54), Natasha Lyonne (45), Daniel Levy und Octavia Spencer (52), setzt der Film auf ein buntes und humorvolles Erlebnis sowohl für Kinder als auch Erwachsene. Neben den lebendigen Animationsszenen nach Vorbild der klassischen Peyo-Comics sind auch Realfilm-Elemente integriert – so führt das Abenteuer die Schlümpfe unter anderem bis nach Paris. Der Trailer, den Rihanna selbst in den sozialen Medien ankündigte, zeigt, wie energisch und charismatisch sich ihre Schlumpfine an die Führung der Mission wagt.

Für Rihanna, die ihren persönlichen Traumkörper erreicht hat, markiert die Rolle als Schlumpfine einen weiteren spannenden Karriere-Meilenstein. Die zweifache Mutter, die kürzlich Produkte für ihre Marke Fenty Beauty und eine neue Savage X Fenty-Kollektion vorgestellt hat, bleibt eine vielseitige Ikone. Während ihrer Schwangerschaft arbeitete sie, wie sie selbst bei CinemaCon 2023 verriet, bequem im Pyjama an den Aufnahmen für den Film. "Ich hoffe, das bringt mir später mal Pluspunkte bei meinen Kids ein", scherzte sie dort. Mit dieser Rolle beweist Rihanna einmal mehr, dass sie es meisterhaft versteht, Karriere und Familienleben zu vereinen und zugleich immer wieder neue kreative Wege einzuschlagen.

Rihanna im Oktober 2024

Rihanna, Sängerin

