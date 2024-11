Maria Wedig freut sich über GZSZ-Comeback nach Babypause

Im vergangenen Jahr ist Maria Wedig (40) zum zweiten Mal Mama geworden. Nach ihrer Babypause ist die Schauspielerin nun aber wieder am Set von GZSZ zurück. Bereits seit September schlüpft sie wieder in die Rolle der Nina. Wie war die Rückkehr in den Job für sie? "Es fühlt sich sehr gut an, wieder zurück am Set zu sein und zu drehen. Nach knapp zwei Monaten habe ich mich richtig eingelebt", erklärt sie gegenüber RTL, doch sie gesteht auch: "Die ersten zwei Wochen waren allerdings eine emotionale Achterbahnfahrt. Ich war extrem aufgeregt und habe gemerkt, dass mein Gedächtnis anfangs noch nicht so richtig mitspielte."

Mittlerweile läuft aber alles wie am Schnürchen – auch daheim. Ihr Sohn komme gut damit klar, dass Mama wieder arbeiten geht. "Er hat sich an die neue Situation gewöhnt. Das hat mir die Wiedereingewöhnung sehr erleichtert, auch wenn er mir natürlich sehr fehlt, wenn ich drehe", erklärt Maria gegenüber dem Sender. Familienleben und den Beruf unter einen Hut zu bekommen, sei allerdings nicht immer einfach. Ihren Mann sehe sie beispielsweise auch häufiger nicht, da er oft beruflich unterwegs ist – doch auch das kriegen die beiden gewuppt: "Die Kombination aus Alleinsein mit kleinem Kind, schlaflosen Nächten und beruflichen Verpflichtungen ist definitiv eine Herausforderung, die uns beide ziemlich fordert. Aber ich würde sagen, wir meistern das bisher gut – Humor hilft uns dabei sehr."

Maria gehört seit 2017 zum Hauptcast von "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" und verkörpert die Rolle der Nina Ahrens. Mit ihrem Mann ist sie seit rund 13 Jahren verheiratet. Ihr erster gemeinsamer Nachwuchs – Tochter Leni – erblickte 2009 das Licht der Welt. Ihr kleiner Sohn, dessen Namen die beiden nicht verraten, wurde im Juni 2023 geboren. Nach der Geburt genoss Maria die Zeit mit ihrer Familie. Ein Jahr zog sie sich vom GZSZ-Set zurück, bis sie im September wieder zurückkehrte.

Anzeige Anzeige

Frederic Kern / Future Image Maria Wedig, GZSZ-Star

Anzeige Anzeige

Instagram / mariawedig Maria Wedig mit ihrem Baby

Anzeige Anzeige