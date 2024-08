Vor GZSZ-Rückkehr: Maria Wedig genießt noch Familienzeit

Maria Wedig (40) genießt momentan noch ihre Babypause. Die GZSZ-Bekanntheit brachte im Juni 2023 ihren Sohn Sven zur Welt und genießt seither die Zeit mit ihrer Familie. Im September wird die Schauspielerin aber wieder zur beliebten Vorabendserie zurückkehren. "Ich stehe ab September vor der Kamera und werde im Herbst wieder über den Bildschirm flimmern", freut sich Maria im RTL-Interview und fügt hinzu: "Ich bin sehr aufgeregt und habe auch ein wenig Angst, muss ich gestehen. Aber wie alles im Leben, wird es eine Zeit brauchen, bis man seinen Rhythmus gefunden hat, und dann ist es so, als wäre es nie anders gewesen."

Bis dahin nutzt Maria ihre freie Zeit, um sich voll und ganz ihrer Familie zu widmen. "Diese Sommerferien sind für uns die letzte Haltestelle vor meinem Wiedereinstieg. Also haben wir gedacht, wir lassen es mal krachen und haben gleich mehrere Stationen geplant", freut sich die 40-Jährige. Der erste Stopp ist eine Woche an der Ostsee, gefolgt von einer Reise nach Italien, um "La Dolce Vita" zu genießen. Danach geht es weiter nach Österreich und eventuell soll noch ein Abstecher an den Tegernsee folgen.

Ihr kleiner Sohn Sven ist mittlerweile ein Jahr alt, was Maria kaum fassen kann: "Ich kann es gar nicht glauben, dass er jetzt schon ein Jahr alt ist. Die Zeit vergeht so rasend schnell und obwohl ich mir dessen bewusst bin, hat es mich kalt erwischt, wie schnell dieses Babyjahr vergangen ist." Das erste Jahr mit ihrem Sohn beschreibt sie als eine Zeit voller "wundervoller Augenblicke, aufregendem Chaos, kräftezehrender Momente und ganz viel Glück." Trotz der Herausforderungen scheint Maria das Muttersein sehr zu genießen. Dennoch freut sie sich auch auf ihre Rückkehr zu GZSZ.

