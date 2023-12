Babypause vorbei: Maria Wedig kehrt 2024 zu GZSZ zurück!

Maria Wedig (39) hat eine Überraschung in petto! Seit mehr als fünf Jahren ist die Schauspielerin nun schon ein Teil von GZSZ. Da sie sich vor wenigen Monaten noch mal über Nachwuchs freuen durfte, verabschiedete sie sich in die Babypause. Aus dieser meldete sie sich auch bereits mit süßen Neuigkeiten: Die Zeit mit dem Wonneproppen vergeht wie im Flug – so wie auch ihre Drehpause: Maria kehrt 2024 wieder zu GZSZ zurück!

"Meine Rolle wird definitiv zurück in den Berliner GZSZ-Kiez kommen! Das steht fest. Nur, was alles um sie passiert, steht noch in den Sternen", verrät die 39-Jährige gegenüber RTL. Auch wenn sie noch nicht wisse, was auf ihre Rolle zukommt, freue sich Maria schon riesig auf die Dreharbeiten: "Wie es für Nina weitergeht, weiß ich noch nicht, denn die Bücher werden erst noch entwickelt und geschrieben."

Trotz ihrer Leidenschaft für die Schauspielerei habe sich Maria nichts sehnlicher gewünscht, als ein zweites Mal Mama zu werden. Ihr Kinderwunsch blieb nämlich lange unerfüllt, wie sie im Interview mit RTL bestätigte. "Es hat einfach nicht geklappt", erklärte der Serienstar und fügte seine Gedanken hinzu: "Warum geht es bei mir nicht? Warum geht das bei anderen?"

Maria Wedig und Daniel Fehlow als Nina und Leon bei GZSZ

Maria Wedig, GZSZ-Star

Maria Wedig mit ihrem Baby

