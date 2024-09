Nach Babypause: Maria Wedig dreht endlich wieder für GZSZ

Alle GZSZ-Fans aufgepasst: Maria Wedig (40) kehrt zurück auf die Bildschirme! Die Schauspielerin wurde im Juni 2023 zum zweiten Mal Mama und unterbrach deswegen ihre Zeit bei der beliebten Daily-Drama-Serie. Doch damit ist jetzt Schluss! Sie schlüpft wieder in die Rolle ihres Seriencharakters Nina – und fühlt sich trotz anfänglicher Nervosität immer noch total wohl vor der Kamera. "Ich muss gestehen, dass ich sehr aufgeregt war. Der Weg ins Studio fühlte sich vertraut an, und als ich schließlich dort war, war es, als wäre keine Zeit vergangen", betont sie gegenüber RTL.

Die 40-Jährige führt weiter aus, sie brauche noch ein wenig Zeit, um wieder richtig am Filmset von "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" anzukommen – sie nehme sich diese aber auch ganz bewusst. Außerdem steht eine Umstellung bevor: Maria muss sich nach der Geburt ihres Sohnes nämlich anders auf die Drehtage vorbereiten als früher. "Ich muss jede freie Minute nutzen. Mein Sohn schläft sehr schlecht, also kann ich abends kaum noch lernen", erklärt sie und fügt hinzu: "Vor meiner ersten Woche am Set war ich panisch, als ich die dicken Drehbücher sah. Ich dachte nur: 'Oh Gott, wann soll ich das alles lernen?'"

Der kleine Junge ist das zweite Kind der Soap-Darstellerin. Maria und ihr Partner Sven wurden bereits 2009 zum ersten Mal Eltern ihrer Tochter Leni. Das Paar ist mittlerweile seit 13 Jahren verheiratet – hält sein Privatleben jedoch weitestgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Trotzdem gab der TV-Star seinen Fans ab und zu ein kleines Update aus ihrer Babypause. "Ein Baby kommt und einfach so ändert sich alles. Die Welt wird größer, das Herz wird voller und das Leben bedeutet mehr", schwärmte sie vergangenes Jahr auf Instagram.

RTL / Rolf Baumgartner Wolfgang Baro und Maria Wedig am GZSZ-Set

Instagram / mariawedig Maria Wedig, GZSZ-Star

