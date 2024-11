Maria Wedig hatte Angst vor GZSZ-Comeback nach Babypause

Maria Wedig (40) kehrte nach ihrer Babypause zurück an das Set von GZSZ. Seit September schlüpft die Schauspielerin wieder in die Rolle der Nina. Vor dem ersten Drehtag hatte Maria aber Bedenken. "Ich weiß noch, wie ich abends ins Bett gegangen bin und dachte so: 'Krass, ab morgen ist wirklich wieder eine andere Zeitrechnung.' Und ich hatte auch wirklich Angst", verriet die zweifache Mama im Interview mit RTL vor wenigen Tagen. Ihre Schwangerschaft habe Spuren hinterlassen. Teilweise hatte sie anfangs Texthänger und bekam deshalb Panik. Sie dachte: "Oh Gott, was ist da passiert? Habe ich mir mein Gehirn komplett weggestillt?"

Doch irgendwann habe sich alles eingependelt. "Dann habe ich gemerkt, zu Hause funktioniert das gut und hier ist eigentlich auch irgendwie alles noch so, wie vorher. Und dann konnte ich das auch immer mehr genießen und dann war mein Hirn auch wieder da", erklärte Maria. Mittlerweile fühlt sich die Mutter wohl vor den Kameras. "Es fühlt sich sehr gut an, wieder zurück am Set zu sein und zu drehen. Nach knapp zwei Monaten habe ich mich richtig eingelebt", sagte sie im Interview mit RTL vor wenigen Wochen.

Maria ist bereits Mutter ihrer Tochter Leni, die 2009 das Licht der Welt erblickt hat. Im Juni des vergangenen Jahres wurde ihr Sohn geboren. Der Name des Babys wurde von Maria und ihrem Mann Sven noch nicht verraten. Die Familie genoss die Zeit zusammen, bis die Mutter zurück an das GZSZ-Set kehrte. Bereits seit 2017 ist die Schauspielerin Teil des Hauptcasts von "Gute Zeiten, schlechte Zeiten".

Anzeige Anzeige

Frederic Kern / Future Image Maria Wedig, GZSZ-Star

Anzeige Anzeige

Instagram / mariawedig GZSZ-Darstellerin Maria Wedig mit ihrem Mann

Anzeige Anzeige