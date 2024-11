Maria Wedig schwärmt von 17 Jahren Beziehung mit ihrem Mann

Schauspielerin Maria Wedig (40) dreht nach ihrer Babypause wieder für GZSZ. Im Interview mit RTL verriet sie kürzlich, was sie privat beschäftigt: "Mein Mann und ich sind seit 17 Jahren zusammen, und ich bin sehr dankbar, dass wir beide immer noch gemeinsam wachsen und Kompromisse füreinander eingehen können, ohne dabei das eigene Selbst aufzugeben." Auch wenn das Leben manchmal holprig verlaufe, sei ihre Liebe immer ein Anker für Maria: "Es ist schön, jemanden an der Seite zu haben, mit dem man gemeinsam diese Herausforderungen meistert."

Eine wirklich glückliche Beziehung habe Maria schon in ihrer Kindheit vorgelebt bekommen, erklärte sie außerdem in dem Interview: "Meine Eltern haben mir immer schon und besonders in den letzten Jahren gezeigt, wie kostbar Liebe, Verständnis und Fürsorge füreinander sind. Mein Vater hatte vor drei Jahren einen schweren Schlaganfall, und nicht zuletzt durch die Liebe und Unterstützung meiner Mutter und unserer Familie hat er sich in ein fast normales Leben zurückgekämpft."

Maria und ihr Mann sind seit rund 13 Jahren verheiratet. Ihr erster gemeinsamer Nachwuchs – Tochter Leni – kam 2009 zur Welt. Im Juni 2023 machte ein Junge, dessen Name noch nicht bekannt ist, das Familienglück perfekt. Seit 2017 gehört die 40-Jährige zum Hauptcast von "GZSZ". In der Daily spielt sie die Rolle der Nina Ahrens, machte nach ihrer zweiten Entbindung jedoch eine Pause. Seit September steht sie wieder vor der Kamera und freut sich sehr über ihr Serien-Comeback.

Anzeige Anzeige

Instagram / mariawedig Maria Wedig, Schauspielerin

Anzeige Anzeige

Instagram / mariawedig Maria Wedig mit ihrem Baby

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige