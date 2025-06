Dehydriert: Maria Wedig dachte, sie hätte einen Herzinfarkt

Maria Wedig (41) hat kürzlich in einem RTL-Interview sehr persönliche Einblicke in ihr Leben gewährt. Dabei sprach sie über einen Vorfall, der sie schwer erschreckte. Ein plötzlicher Zusammenbruch im Garten ließ sie glauben, sie habe einen Herzinfarkt. "Ich war im Garten, habe Sand nachgefüllt, bin in die Garage – und plötzlich hatte ich ganz doll Herzrasen, dachte, ich werde ohnmächtig." Ihre Tochter alarmierte schnell den Rettungsdienst, was Schlimmeres verhinderte. "Ich hatte Angst um meine Kinder. Mein Mann war nicht da. Ich dachte: Wenn ich jetzt sterbe, dann erlebe ich gar nicht, wie sie groß werden", erinnerte sie sich an diesen Moment des Schreckens.

Glücklicherweise steckte kein Herzinfarkt dahinter, wie Maria dem Sender erzählte: "Ich habe über längere Zeit viel zu wenig getrunken. Auch, weil ich es einfach vergessen habe." Mit einem jugendlichen und einem kleinen Kind jongliert sie tagtäglich zwischen Fürsorge und Selbstfürsorge, weshalb manche Dinge wie genügend zu trinken schneller in Vergessenheit geraten. "Man wird nie wieder die Frau sein, die man vorher war. Das ist vielleicht auch gut. Aber manchmal muss man sich erst wiederfinden", erzählte Maria und fügte hinzu: "Es lohnt sich einfach für alles. Für mich ist es das Wunderschönste, Mutter zu sein. Und weißt du, wenn sie morgens wach werden und dich anstrahlen oder wenn sie von der Schule kommen und sagen: 'Mama, ich muss dir ganz dringend was erzählen. Du glaubst nicht, was passiert ist.' Das ist einfach das Beste."

Maria und ihr Mann sind ein eingespieltes Team. Seit fast zwei Jahrzehnten bewältigen sie die Hürden des Alltags gemeinsam und sind sich dabei eine gute Stütze. "Mein Mann und ich sind seit 17 Jahren zusammen und ich bin sehr dankbar, dass wir beide immer noch gemeinsam wachsen und Kompromisse füreinander eingehen können, ohne dabei das eigene Selbst aufzugeben", schwärmte die Schauspielerin in einem früheren RTL-Interview.

Instagram / mariawedig Maria Wedig, Dezember 2022

Instagram / mariawedig GZSZ-Darstellerin Maria Wedig mit ihrem Mann