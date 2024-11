Sting verkauft sein Luxuslandhaus für über 15 Millionen Euro

Sting (73) Fans aufgepasst: Wer mal so wohnen möchte, wie der Superstar höchstpersönlich, könnte jetzt die Chance ergreifen. Der Sänger und seine Ehefrau Trudie Styler (70) verkaufen ihr Landhaus in Wiltshire im Südwesten von England. Allerdings müssen Interessenten laut The Sun dafür ziemlich tief in die Tasche greifen. Das von Grund auf modernisierte Herrenhaus aus dem 16. Jahrhundert steht nämlich für knappe 15,6 Millionen Euro auf dem Markt.

Von einem Haus kann bei dem Anwesen aber wohl kaum mehr die Rede sein. Das palastartige Gebäude bietet sechs Schlafzimmer, sechs Nebengebäude, über 200.000 Quadratmeter Grundstücksfläche, einen Pool und einen Tennisplatz. Außerdem ein eigenes Tonstudio, einen Weinkeller und sogar einen Bio-Bauernhof. Damit auf ihrer Landresidenz auch wirklich keine Wünsche offen bleiben, haben der ehemalige The-Police-Frontmann und seine Liebste gesorgt. Das zeigt sich auch an der Wertsteigerung: Anfang der 90er Jahre kauften sie das denkmalgeschützte Haus für 8,5 Millionen Euro – knapp die Hälfte des Wiederverkaufspreises.

Die Einnahmen des Verkaufs kann das Ehepaar aber wohl auch ganz gut gebrauchen – es würde vermutlich aber nicht einmal die Anzahlung ihrer zuletzt erworbenen Immobilie decken. Vergangenen Monat gaben der "Every Breath You Take"-Interpret und die Schauspielerin bekannt, dass sie sich ein Penthouse in New York City zugelegt haben. Laut Architectural Digest entschied sich das Künstler-Paar für eine Gegend, die als die "Milliardärsreihe" bezeichnet wird. Eine passende Bezeichnung, wenn man bedenkt, dass das neue Apartment schlappe 60 Millionen Euro gekostet hat.

Anzeige Anzeige

Getty Images Sänger Sting und Schauspielerin Trudie Styler

Anzeige Anzeige

ZUMAPRESS.com / MEGA Sting und Trudie Styler in Rom

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige