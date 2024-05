So verliebt posieren Sting und Trudie auf Filmfest in Cannes

Seit mehr als 30 Jahren verheiratet und noch immer voller Liebe unterwegs! Sting (72) und Trudie Styler (70) hatten sich im Jahr 1992 das Jawort gegeben. Doch wie es scheint, sind der berühmte Sänger und die Schauspielerin noch immer so verliebt wie am ersten Tag – das lässt zumindest der gemeinsame Auftritt auf den diesjährigen Filmfestspielen in Cannes vermuten. Zu der Filmpremiere von "Parthenope" erscheint das Paar in schicker Lässigkeit. Die Blondine trägt ein bodenlanges Kleid in Blau, mit farblich passenden High Heels und einem braunen Gürtel mit Quasten. Ihr Gatte kleidet sich in einem schwarzen Zweiteiler mit einer weiten Hose und gemusterten Schuhen. Für die Kameras posieren sie eng an eng, händchenhaltend oder innig miteinander lachend.

Zuletzt zog noch ein Sohnemann des Paares die volle Aufmerksamkeit auf einem roten Teppich auf sich. Eliot Sumner posierte Anfang April auf der Premiere des neuen Netflix-Hits "Ripley" in Los Angeles für die Kameras. Er trug einen eleganten Anzug in Schwarz, den er mit einem weißen Hemd, einer dunklen Krawatte und einer Sonnenbrille mit runden Gläsern kombinierte. Ebenfalls anwesend: seine Co-Stars Dakota Fanning (30), Maurizio Lombardi und Andrew Scott (47).

Im Laufe der Jahre hatten Sting und Trudie vier gemeinsame Kinder auf der Welt begrüßen dürfen. Diese hatten es in jungen Jahren während ihrer Schulzeit allerdings nicht immer so leicht, wie die Britin einst im Interview mit Mirror erzählte. Die Kids wurden hin und wieder von ihren Mitschülern wegen ihres berühmten Vaters mit bösen Lästereien attackiert. "Meine eigenen Kinder litten darunter, gemobbt zu werden. Der Ruhm ihres Vaters hat ihre Beziehungen zu anderen Kindern immer beeinflusst", gab sie preis. Aufgrund dessen spricht sich Trudie deutlich für mehr Toleranz aus.

Getty Images Trudie Styler und ihr Ehemann Sting bei den Filmfestspielen in Cannes 2024

Getty Images Eliot Sumner, Sohn von Sting und Trudie Styler

