Seltenheit: Stings Kind Eliot Sumner posiert auf Red Carpet!

Eliot Sumner macht einen seltenen Auftritt und posiert im Blitzlichtgewitter auf dem roten Teppich! Für die Premiere des Netflix-Films "Ripley" in Los Angeles hat sich das Kind von Sting (72) richtig in Schale geworfen. Der Promi-Spross ist in einen eleganten schwarzen Anzug gekleidet, den er mit einem weißen Hemd, einer dunklen Krawatte und einer coolen Sonnenbrille mit runden Gläsern kombiniert. Auf den Fotos wirkt Trudie Stylers (70) Kind ziemlich lässig und schaut mit ernstem Gesichtsausdruck in die Kamera, während es sich unter anderem mit der Besetzung des Films rund um Dakota Fanning (30) und Co. ablichten lässt.

Obwohl der "Pretty Red Dress"-Star so souverän auf dem Red Carpet posiert, hatte er es nicht immer ganz leicht – vor allem während seiner Kindheit! Das ließ Eliots Mutter vor einigen Jahren anklingen. In einem Interview mit Mirror verriet die Ehefrau von Sting: "Meine eigenen Kinder litten darunter, gemobbt zu werden. Der Ruhm ihres Vaters hat ihre Beziehung zu anderen Kindern immer beeinflusst!" Eliot soll ihr damals von den schlimmen Erfahrungen im Schulalltag berichtet haben. "Meine Tochter Eliot hat mir kürzlich selbst erzählt, wie sehr sie in der Schule leiden musste", enthüllte die 70-Jährige.

Mittlerweile bezeichnet sich das Kind des "Shape of My Heart"-Darstellers seit 2020 als nonbinär, bereits fünf Jahre zuvor gab es preis, dass es sich mit keinem Geschlecht identifiziere. Das Mitglied der Band I Blame Coco soll außerdem seit 2009 seinen Geruchssinn verloren haben, nachdem es sich eine Kopfverletzung zugezogen hatte. Wie auch Papa Sting orientiert sich Eliot ebenfalls an einer musikalischen Karriere und brachte bereits zwei Alben heraus: "The Constant" und "Information".

Getty Images Maurizio Lombardi, Andrew Scott, Dakota Fanning, und Eliot Sumner, im April 2024

Getty Images Trudie Styler mit Eliot Summer und Sting, im Februar 2004

