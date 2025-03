Nach Konzertabsage: Sting erscheint bei Veranstaltung

Sting (73), der ehemalige Frontmann der Band "The Police", zeigte sich diese Woche erstmals nach einer längeren gesundheitlichen Auszeit wieder in der Öffentlichkeit. Wie Mirror berichtete, habe der Musiker gemeinsam mit seiner Frau Trudie Styler (71) an der Spring Gala der Wayuu Taya Foundation teilgenommen, einer Organisation, die sich für indigene Gemeinschaften in Lateinamerika einsetzt. Die Veranstaltung fand in den USA statt, nur wenige Wochen nachdem der 73-Jährige mehrere Konzerte absagen musste. Seine Fans freuten sich sichtlich über diesen Auftritt, der beweist, dass der Sänger offenbar wieder auf dem Weg der Besserung ist.

Der Grund für seine Konzertabsagen war eine vorübergehende Infektion, die den Musiker im Januar zwang, mehrere Auftritte seiner "STING 3.0"-Tour zu verschieben, darunter Konzerte in Phoenix und Wheatland. Auch seine Ehrung bei den Bass Magazine Awards, wo er mit einem Preis für sein Lebenswerk geehrt werden sollte, konnte er aufgrund seiner Erkrankung nicht wahrnehmen. Auf seinem offiziellen Instagram-Kanal hatte er damals erklärt, dass ihn ein Arzt zur Absage geraten habe und sich bei seinen Fans für deren Geduld und Verständnis bedankt. Später teilte Sting dort mit, dass er auf dem Weg der Genesung sei: "Ich erhole mich langsam von einer vorübergehenden Racheninfektion, die mich am Singen hindert", schrieb er im Januar.

Dass Sting gesundheitlich angeschlagen ist und Veranstaltungen absagen muss, ist für seine Fans keine unbekannte Situation. Bereits 2019 musste der "Every Breath You Take"-Star Konzerte kurzfristig wegen ärztlicher Anweisungen absagen. Dennoch bleibt der sechsfache Vater ein Publikumsliebling, dessen Unterstützer stets mitfühlend reagieren. Viele schrieben ihm zuletzt Genesungswünsche in den sozialen Medien, begleitet von Nachrichten wie "Wir warten auf dich" und "Deine Gesundheit ist das Wichtigste". Der Brite, der sich auch durch sein Engagement für soziale und ökologische Themen einen Namen gemacht hat, scheint nun wieder bereit zu sein, auf der Bühne einen bleibenden Eindruck zu hinterlassen.

Getty Images Sting und Trudie Styler im März 2025 in New York

Getty Images Sting bei einem Konzert im November 2024

