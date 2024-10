Sting und Trudie Styler kaufen Penthouse in Millionenhöhe

Sting (73) und Trudie Styler (70) machten ein großes Upgrade mit dem Kauf ihres neuesten Penthouse! Sie bezahlten für das Apartment in New York City schlappe 60 Millionen Euro. Laut Architectural Digest befindet sich das Gebäude in einer Gegend, die so wohlhabend ist, dass sie als "Milliardärsreihe" bezeichnet wird. Kein schlechtes Umfeld für das Paar, das zusammen über ein geschätztes Nettovermögen von 270 Millionen Euro verfügt. Die Wohnung soll knapp 540 Quadratmeter bemessen und mit drei Schlafzimmern und fünfeinhalb Badezimmern ausgestattet sein. Darüber hinaus verfügt das Gebäude über Balkone, von denen aus man angeblich die gesamte Stadt überblicken kann.

Weder Sting noch Trudie veröffentlichen viele Innenaufnahmen aus ihrer neuen Wohnung, aber ein Instagram-Video des Sängers gibt Einblicke in die Inneneinrichtung. Es zeigt Sting beim Gitarrenspielen in seinem Heimstudio, das mit schalldichten Wänden sowie einem blauen Plüschsofa und einem Ledersofa ausgestattet wurde. Im Hintergrund sind einige Instrumente zu sehen – die perfekte Einrichtung für einen Musiker!

Das Penthouse im Big Apple ist nicht die einzige Immobilie, die der frühere The-Police-Frontmann und die Schauspielerin besitzen. Das Paar verbringt die meiste Zeit auf seinem riesigen Seegrundstück auf dem englischen Land, und auch in Italien kann es sich in seine eigene Villa zurückziehen. In New York City besaßen sie in der Vergangenheit bereits eine Wohnung, die sie für über 45 Millionen Euro im Jahr 2017 verkauften.

Sting und Trudie Styler in Rom

Sting bei einem Konzert in Miami im September 2018

