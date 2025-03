Nach Scheidung: Stings Tochter Mickey Sumner wieder verlobt

Sting (73) und seine Frau Trudie Styler (71) dürfen sich über wundervolle Nachrichten aus dem Familienkreis freuen: Ihre Tochter Mickey Sumner hat sich verlobt. Auf Instagram teilt die Schauspielerin einen Post mit ihrem zukünftigen Ehemann Carter B. Smith und schreibt dazu: "Ich bin seit 2007 in dich verknallt. Ich kann es kaum erwarten, deine Frau zu sein @carterbsmith." Zu den Glückwünschen gesellten sich unter anderem Justin Theroux (53), der drei Applaus-Emojis und ein rotes Herz unter den Beitrag setzt, und Mickeys Tante Heather Styler, die kommentiert: "Ich könnte nicht glücklicher für dich sein, mein Schatz." Die Verlobungsnachricht kommt etwas mehr als drei Jahre nach der Scheidung von ihrem ersten Mann Chris Kantrowitz, mit dem Mickey einen fünfjährigen Sohn hat.

Mickey und Carter sind seit einigen Jahren ein Paar und leben gemeinsam in Los Angeles. Carter ist als Kameramann tätig und hat in seiner Karriere mit Künstlern wie Snoop Dogg (53), Mary J. Blige (54) und Iggy Pop gearbeitet. Inzwischen bildet er mit Mickey eine kleine Patchwork-Familie. Mickey hat in der Vergangenheit offen über die Herausforderungen gesprochen, ihren Sohn Akira, der mit Entwicklungsverzögerungen und weiteren gesundheitlichen Einschränkungen auf die Welt kam, großzuziehen. In einem Essay auf Romper beschrieb sie ihre Mutterschaft als emotional anspruchsvoll, offenbarte ihre eigenen Diagnosen von postpartaler Angst und Zwangsstörung und berichtete vom schwierigen Start ins Leben ihres Sohnes, der nach seiner frühen Geburt in Malibu in ein Krankenhaus verlegt werden musste.

Die Schauspielerin ist vor allem für ihre Rollen in Filmen wie "Frances Ha" und "The Marriage Story" sowie der Serie "Snowpiercer" bekannt. Geboren in London, zog Mickey später in die USA und feierte schließlich in Hollywood ihren Durchbruch. Neben ihrer Schauspielarbeit gilt sie als engagierte Mutter und teilt gelegentlich private Einblicke, die von der engen Verbindung zu ihrer Familie erzählen. Besonders die Beziehung zu ihrem berühmten Vater Sting scheint stark zu sein. Es bleibt spannend, welche nächsten Schritte sie sowohl beruflich als auch privat angehen wird – doch mit Carter an ihrer Seite scheint sie eine neue und vielversprechende Lebensphase zu beginnen.

Birdie Thompson/AdMedia/SIPA/1906120923 Mickey Sumner im Jahr 2019

Getty Images Sting, Musiker

