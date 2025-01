Sting muss wegen einer Erkrankung vier Auftritte absagen

Sting (73) hat aufgrund gesundheitlicher Probleme mehrere Konzerte und einen wichtigen Auftritt abgesagt. Der Ex-Frontmann der Band The Police sollte an diesem Donnerstag bei den Bass Magazine Awards in Kalifornien mit einem Preis für sein Lebenswerk geehrt werden, musste jedoch kurzfristig absagen. Zudem wurden zwei Konzerte seiner "STING 3.0"-Tour auf Anraten seines Arztes verschoben. Das gab der offizielle Instagram-Account des Musikers bekannt. Betroffen sind die Shows in Phoenix, Arizona, sowie in Wheatland, Kalifornien, die im Mai und Juni nachgeholt werden sollen. Auch eine Jubiläumsveranstaltung seines Labels Cherrytree Music Company wurde auf Ende Mai verschoben.

Die Nachricht löste eine Welle von Unterstützung in den sozialen Medien aus. Während einige Fans kommentierten, dass Sting sich die Zeit nehmen solle, um sich vollständig zu erholen, äußerten andere ihre Genesungswünsche. "Ruh dich aus und werde schnell gesund – deine Fans werden auf dich warten", "Ich hoffe, Sting wird wieder gesund. Deine Fans werden es verstehen und an den angekündigten neuen Terminen da sein, und ich hoffe, es ist nichts Schlimmes" und "Er wird bald zurück sein, er ist stark, ich denke, es ist nur eine Art Erkältung oder Grippe. In jedem Fall wünsche ich ihm gute Besserung und sende ihm Umarmungen und Unterstützung", lauteten nur einige der unterstützenden Kommentare.

Das ist nicht das erste Mal, dass der Musiker Konzerte aufgrund von Krankheit absagen musste. Schon 2019 sorgte er für Aufsehen, nachdem er seine Show nur eine Stunde vor Konzertbeginn abgesagt hatte. "Auf Anordnung des Arztes müssen wir mit großem Bedauern den Auftritt von Sting und Shaggy verschieben. Sting ist krank und nicht in der Lage, aufzutreten", lautete das offizielle Statement auf seinem X-Account. Einige Monate später wiederholte sich diese Situation und der "Every Breath You Take"-Interpret verschob seine Gigs erneut auf "ärztliches Anraten" hin.

Anzeige Anzeige

Getty Images Sting, Musiker

Anzeige Anzeige

Getty Images Sting bei einem Konzert im November 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige

Wie findet ihr es, dass Sting so kurzfristig seine Auftritte absagt? Ich finde das richtig so. Wenn er krank ist, sollte er auch nicht auftreten. Na ja, ich finde, er hätte früher merken können, dass er nicht fit genug ist. Ergebnis anzeigen