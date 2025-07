Das sind die Nominierungen der Daytime Emmy Awards 2025

Die Nominierten für die Daytime Emmy Awards stehen endlich fest! In diesem Jahr dürfen sich unter anderem "General Hospital", "Schatten der Leidenschaft" und "Zeit der Sehnsucht" über Nominierungen in der Kategorie "Beste Dramaserie" freuen. Bei den Talkshows sind laut Entertainment Weekly unter anderem die beliebten Formate "The Drew Barrymore Show", "The Kelly Clarkson Show" und die ABC-Show "The View" im Rennen um den begehrten Preis. Die Gala, bei der verschiedenste Formate und Stars aus der Welt des Tagesfernsehens geehrt werden sollen, findet am 17. Oktober in Pasadena, Kalifornien, bereits zum 52. Mal statt.

In diesem Jahr steht bei den Daytime Emmy Awards eine besondere Neuerung an: Zum ersten Mal wurden auch Kategorien wie "Herausragende kulinarische Kulturserie" und "Herausragende Nachwuchstalente in einer Daytime-Dramaserie" eingeführt. Adam Sharp, der Präsident der National Academy of Television Arts & Sciences, erklärte dazu in einem Statement: "Es ist inspirierend zu sehen, wie das Daytime-Format weiterhin wächst und neue Maßstäbe setzt." Neben den großen Shows und Schauspielern sind auch beeindruckende Produktionen im Bereich Wissenschaft, Natur und Reisereportagen, wie etwa "Secret Lives of Orangutans", auf der Liste der Anwärter zu finden.

Vor allem die US-amerikanische Seifenoper "Schatten der Leidenschaft" sticht mit zahlreichen Nominierungen in diesem Jahr hervor und beweist ihren Status als Fan-Liebling. Die Serie konkurriert nicht nur als "Beste Dramaserie", sondern stellt auch mehrere Kandidaten in den Schauspieler-Kategorien. Diese herausragenden Platzierungen sind keine Überraschung, denn schon in der Vergangenheit setzte sich das beliebte TV-Format immer wieder erfolgreich durch. Neben den etablierten Serien sorgt aber nun vor allem die Einführung der neuen Kategorien für frischen Wind, der die Daytime Emmy Awards in diesem Jahr besonders spannend macht.

Anzeige Anzeige

Getty Images Drew Barrymore beim "TCM Classic Film Festival" in New York City

Anzeige Anzeige

Getty Images Kelly Clarkson, Sängerin

Anzeige Anzeige

Getty Images Peter Bergman, Dayanara Torres Delgado und Michelle Stafford am Set von "Schatten der Leidenschaft"

Anzeige