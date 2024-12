Adam Brody hat Karriere-Boom nach "Nobody Wants This"-Erfolg

Nach Veröffentlichung der ersten Staffel von der Netflix-Serie "Nobody Wants This" hat der Hauptdarsteller Adam Brody (45) rosige Karriereaussichten. Als heißer Rabbi verzauberte er nämlich nicht nur seinen Co-Star Kristen Bell (44) auf der Leinwand, sondern auch die Zuschauer weltweit. Am vergangenen Dienstag äußerte sich Adam gegenüber The Hollywood Reporter zu dem überwältigenden Erfolg der Show. Er schwärmte von all den Möglichkeiten, die sich dadurch für ihn eröffnen: "Ich habe eine Menge interessanter Sachen bekommen. Mein E-Mail-Postfach ist voller als vorher."

Im Laufe des Gesprächs enthüllte er zudem, welche Jobs er bei all den Angeboten direkt ausschließen würde: "Wenn ich etwas nicht machen will, dann wahrscheinlich nichts, was der Serie zu ähnlich ist." Eine Handlung wie die in "Nobody Wants This" ist ohnehin eher ungewöhnlich. Es dreht sich darin nämlich um die unwahrscheinliche Beziehung zwischen einer modernen Frau, die einen Dating- und Sex-Podcast führt, und einem unkonventionellen Rabbiner. Natürlich erwartet die Zuschauer in den Folgen die eine oder andere Überraschung, welche die Show ausmacht.

"Nobody Wants This" wurde von den Kritikern und Fans für die intensive Chemie zwischen den zwei Hauptdarstellern gelobt. Die Nachfrage bezüglich einer Fortsetzung war natürlich prompt entsprechend groß. Inzwischen ist bereits offiziell, dass es eine zweite Staffel geben wird. Wie The Hollywood Reporter berichtet, bestätigte dies unter anderem die Produzentin Erin Foster. Sie meinte: "Ich bin so glücklich, dass ich diese Geschichte fortsetzen kann, und zwar an der Seite von Jenni Konner und Bruce Eric Kaplan, von denen ich schon seit 'Girls' ein großer Fan bin."

Getty Images Adam Brody und Kristen Bell

Getty Images Adam Brody und Kristen Bell, September 2024

