Bachelor Felix Stein spricht über Seitensprung und Therapie

In der sechsten Folge von Die Bachelors öffnete sich Felix Stein und sprach ungewohnt ehrlich über eine dunklere Phase seines Liebeslebens. Während eines Gruppendates mit Kandidatin Nadine gestand der Fotograf, dass er in einer früheren Beziehung untreu war. "Ich habe in einer Beziehung auch mal Scheiße gebaut – im Sinne von, dass ich einmal nicht ganz treu war", erklärte Felix und fügte hinzu, dass er nach dieser Erfahrung viel an sich gearbeitet habe. Für ihn sei eine Beziehung etwas Endgültiges – und sein Ziel sei es, mit seinem Partner gemeinsam zu wachsen.

Der 32-Jährige sprach zudem darüber, wie sehr ihn sein Verhalten beschäftigt und dass er bis heute regelmäßig Therapie in Anspruch nimmt, um alles zu verarbeiten. "Ich hab immer noch Struggles damit", gab der Bachelor in einem Einzelinterview zu. Er erzählte weiter, dass er unter den Folgen seines Fehlers sehr gelitten habe, obwohl er als Verursacher der Situation gilt. Sein offenes Geständnis erntete Respekt bei Nadine, die ihm für seine Ehrlichkeit Lob aussprach.

Neben diesen emotionalen Einblicken sorgt Felix in der aktuellen Staffel immer wieder für romantische Momente. Besonders Kandidatin Vivi scheint bei ihm einen bleibenden Eindruck hinterlassen zu haben. Nach einem romantischen Date ließ er sich zuletzt von ihr zu einem Kuss hinreißen – der zeigte, wie ernst es ihm mit seinen Gefühlen sein könnte. "Es hat sich perfekt angefühlt. Perfektes Timing, perfekter Grat zwischen zurückhaltend und intensiv", schwärmte der Rosenkavalier im "Die Bachelors"-Einzelinterview.

Anzeige Anzeige

RTL Felix Stein, "Die Bachelors"-Teilnehmer

Anzeige Anzeige

RTL / Felix Stein Nadine von "Die Bachelors" 2025

Anzeige Anzeige

RTL Viviane, "Die Bachelors"-Kandidatin 2025