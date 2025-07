Extremsportler Felix Baumgartner stirbt bei Fallschirmsprung

Felix Baumgartner (✝56) ist tot. Wie mehrere Medien, unter anderem Focus, berichten, erlitt der Extremsportler am Donnerstag einen Unfall beim Paragliding in Italien. Er soll während des Fluges wegen plötzlichen Unwohlseins die Kontrolle über das Fluggerät verloren haben. Daraufhin stürzte er ab und in den Pool einer Hotelanlage. Dem italienischen Magazin La Repubblica zufolge sei Felix beim Aufprall bereits tot gewesen – vermutet wird, dass er in der Luft einen Herzstillstand erlitt. Der Österreicher wurde 56 Jahre alt.

Wenige Stunden vor seinem Tod meldete Felix sich noch bei Instagram. In seiner Story postete er ein Bild kurz vor dem Start und erklärte dazu: "Zu viel Wind." Ob das ein Faktor für seinen Sturz war, lässt sich schwer sagen. Die Story sollte sein letzter Post werden. Die Familie des Sportlers meldete sich noch nicht zu Wort. Durch den Aufprall wurde auch eine junge Frau verletzt – ihr Zustand ist aktuell noch nicht bekannt. Felix wurde vor allem durch seine waghalsigen Stunts und Experimente bekannt. Eine seiner spektakulärsten Aktionen machte ihn 2012 weltweit berühmt: In einem Raumanzug wagte er einen Fallschirmsprung aus rund 39 Kilometern Höhe. Durch den Sprung durchbrach er als erster Mensch die Schallmauer.

Felix beeindruckte aber nicht immer nur, sondern sorgte in der Vergangenheit auch immer wieder für Diskussionen. Sein letzter Skandal ist erst wenige Wochen alt. Die Schweizer Nationalspielerin Alisha Lehmann (26) ärgerte sich in einem Interview, dass die Gehälter von Frauen und Männern im Profifußball unverhältnismäßig unterschiedlich seien. Sie betonte, dass Frauen den Job mindestens genauso gut, wenn nicht sogar besser machen würden. Felix reagierte auf diese Aussage und erklärte auf Facebook: "Einbildung ist auch eine Bildung. Natürlich machen Frauenfußball-Spielerinnen nicht denselben Job wie ihre männlichen Kollegen." Weiter meinte er, Frauen hätten nicht die gleichen Einschaltquoten, weshalb es logischerweise auch weniger Geld gebe. Mit der Aussage schoss er sich bei vielen Usern im Netz ins Aus.

Dominik Bindl / Freier Fotograf / Getty Images Felix Baumgartner bei der Audi Night in Kitzbuehel

Getty Images Felix Baumgartner im Januar 2018

Mark Thompson / Staff / Getty Images Felix Baumgartner beim F1 Grand Prix of Monaco