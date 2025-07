Umstyling: Kilian Kerner verwandelt BATN-Nerds komplett

Der Designer Kilian Kerner sorgt in der aktuellen Folge von Beauty & The Nerd für einen großen Wow-Effekt. Am Donnerstagabend steht das heiß erwartete Umstyling der Nerds auf dem Programm. Zuerst ist der Zauber- und Spielkarten-Nerd Hai an der Reihe. Mit seinem farbenfrohen Kimono und dem gemusterten Hut beeindruckt er Kilian mit seiner außergewöhnlichen Ausstrahlung. "Der Junge ist toll, ich war begeistert", erklärt Kilian glücklich. Doch der Designer staunt nicht schlecht, als er erfährt, dass Hai seit acht Jahren keine neuen Kleidungsstücke mehr gekauft hat. "Ich habe so drei T-Shirts, die trage ich immer", erklärt Hai, der sich dennoch eine Veränderung wünscht.

Kilian und sein Team machen sich ans Werk, um Hais innere Freude und seinen K-Pop-inspirierten Stil nach außen zu bringen, gleichzeitig aber einen cleanen und erwachsenen Look zu schaffen. Das Ergebnis ist spektakulär: Mit einer coolen Mullet-Frisur, einer runden Brille, viel Schmuck und einem schwarz-silbernen Outfit verwandelt sich Hai in einen echten Hingucker. Beim Anblick seines neuen Selbst ist der Nerd völlig überwältigt. "Ich erkenne mich gar nicht wieder. Wer bist du denn?", fragt er verblüfft. Sein neuer Look überwältigt auch die Beautys. Max Bornmann will ihm sogar direkt die coole Jacke stibitzen.

Auch der Kandidat Aaron darf sich auf ein Umstyling freuen. Kilian entscheidet, seinem meist in Schwarz gekleideten Look eine leichtere Note zu verpassen und gibt dem Fantasy-Liebhaber den Rat: "Lass doch mal ein bisschen Sonnenschein in dein Herz." Das Resultat beeindruckt nicht minder: Mit einer weißen Hose, einem schwarzen Camouflage-Hemd und einer kürzeren Frisur sorgt Aaron ebenfalls für Begeisterung. Vor allem seine Beauty-Teampartnerin Elsa Latifaj freut sich über Aarons neugewonnenes Selbstbewusstsein.

ProSieben / Sven Doornkaat Kilian Kerner als Gastjuror bei GNTM

"Beauty & The Nerd"/ProSieben Hai, "Beauty & The Nerd"-Kandidat

"Beauty & The Nerd"/ProSieben Elsa Latifaj und Aaron, "Beauty & The Nerd"-Team

