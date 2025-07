Fabian Hambüchen macht seiner Viktoria eine Liebeserklärung

Im Hause Hambüchen wird ein wichtiger Meilenstein zelebriert. Fabian Hambüchen (37) und seine Frau Viktoria gaben sich am 17. Juli 2022 das Jawort. An ihrem Jahrestag postet der Ex-Turner nun süße Pärchenfotos auf Instagram, zu denen er schreibt: "Fröhlichen dritten Hochzeitstag, mein Schatz. Es ist unglaublich, wie schnell die Zeit vergeht, aber wenn man sich all die Bilder der letzten drei Jahre anschaut, merkt man erst, wie viel wir gemeinsam erlebt haben. Es waren nicht immer nur einfache Zeiten, aber unsere Liebe und unser Zusammenhalt sind größer als alles andere."

Auch Viktoria lässt den Jahrestag nicht einfach so verstreichen. "Wunderschöne Zeiten sind vergangen und werden noch folgen. Ich bin so dankbar, dich an meiner Seite zu haben", schreibt sie unter den Post ihres Mannes. Das Glück der zwei leidenschaftlichen Sportler berührt auch Fabians Bekanntschaften aus seiner Zeit bei Let's Dance. Christina Hänni (35), Kathrin Menzinger (36), Sergiu Maruster und Malika Dzumaev (34) hinterlassen ihre Glückwünsche in den Kommentaren.

In der letzten Staffel der Tanzshow konnte Fabian gemeinsam mit seiner Partnerin Anastasia Maruster den dritten Platz erreichen. Diese Erfahrung hat den einstigen Olympiasieger stark geprägt. Im Interview mit Bunte verriet er nach dem Finale: "Ich kann mir gut vorstellen, dass ich immer mal wieder tanzen werde. Allein für mich selbst: Sobald ich jetzt Musik höre oder einen Song, zu dem wir hier getanzt haben, dann bewegt sich mein Körper schon fast von allein."

Instagram / fabian.hambuechen Viktoria und Fabian Hambüchen

Getty Images Viktoria und Fabian Hambüchen, März 2025

RTL / Stefan Gregorowius Fabian Hambüchen und Anastasia Maruster