Das sagen Fans zu Michelles freiwilligem Bachelors-Ausstieg

In der sechsten Folge von Die Bachelors kam es zu einem emotionalen Höhepunkt: Kandidatin Michelle entschied sich, freiwillig das Datingformat zu verlassen. Für viele Fans war diese Entscheidung ein Schock, denn die Chemie zwischen Michelle und Bachelor Martin Braun schien für sie unverkennbar. Doch die junge Frau erklärte, dass der Konkurrenzdruck innerhalb der Show für sie zu groß sei und sie ihre eigenen Gefühle an erste Stelle setzen müsse. Die Reaktionen im Netz ließen nicht lange auf sich warten.

Viele Zuschauer drückten auf Instagram ihre Enttäuschung, aber auch ihr Verständnis für Michelles Entscheidung aus. Kommentare wie "Sie hätte für mich einfach am besten zu ihm gepasst" oder "Manchmal geht man, nicht weil man will, sondern weil man Angst hat, verletzt zu werden" sammelten sich unter Posts zur entsprechenden Folge. Eine Userin betonte sogar: "Michelle muss erst mal sich selbst lieben. Und Girl, ich sag' dir: Du bist ein Knaller." Für einige Fans war die 31-Jährige die Favoritin, denn sie präsentierte sich als reife Frau, die bereit schien, auch mit Martins familiärem Hintergrund – er ist Vater von zwei Kindern – umzugehen.

Bereits in der Folge selbst beklagte Michelle, dass die ständigen Vergleiche und die Konkurrenz unter den Frauen sie emotional stark belasteten. Besonders die Aufmerksamkeit, die Bachelor Martin anderen Kandidatinnen wie Lena schenkte, hinterließ bei ihr Spuren und ließ ihre anfängliche Freude schnell schwinden. "Dieser ständige Vergleich, dieser Konkurrenzkampf, ich kann nicht mehr. Ich fühle mich so klein gerade. Mein Kopf sagt mir, dass ich eigentlich nur nach Hause will", vertraute sie sich "Die Bachelors"-Mitstreiterin Linda an.

Michelle, "Die Bachelors"-Kandidatin 2025

Martin Braun und Felix Stein, "Die Bachelors" 2025

Lena, "Die Bachelores"-Teilnehmerin 2025

