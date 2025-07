Arbeiten kommt für Matthias Reim im Sommer nicht infrage

Matthias Reim (67), der bekannte Sänger und Produzent, gönnt sich im Hochsommer eine kreative Pause von der Arbeit im Tonstudio. Wie er der Deutschen Presse-Agentur verriet, zieht es ihn bei hohen Temperaturen eher ins Freie als ins hauseigene Studio an seinem Domizil am Bodensee. "Jetzt im Hochsommer fällt es mir relativ schwer, ins Studio zu gehen", erklärte der 67-Jährige. Während er an einem neuen Album arbeitet, das im kommenden Frühjahr erscheinen soll, setzt er auf ein gemächliches Tempo und gesteht, dass er diese intensive Arbeit in die kühleren Jahreszeiten verlegt.

Abends, wenn es dunkel wird und die Temperaturen sinken, fühlt sich Matthias deutlich produktiver – idealerweise ab Herbst. Doch der Sommer hat für ihn einen ganz eigenen Reiz. Statt langer Studioabende verbringt der Musiker laue Abende lieber mit entspannten Hobbys wie Biken oder Treffen mit Freunden. "Für mich sind das die schönsten Momente des Jahres", erklärt er. Auch die Klimaanlage im Studio spart er sich gern und freut sich auf die herbstlichen und winterlichen Monate, um dann wieder in seine Arbeitsroutine einzutauchen.

Ganz untätig bleibt Matthias jedoch nicht. Ab dem 15. August startet er eine Tour durch Deutschland, bei der er unter anderem in Städten wie Chemnitz und Oranienburg auftreten wird. Die Auftritte sind für den Sänger, der seit Jahrzehnten erfolgreich auf der Bühne steht, stets ein besonderes Highlight. Privat ist Matthias Vater von sechs Kindern und blickt auf ein bewegtes Leben zurück. Neben seiner musikalischen Karriere schätzt er es, auch Momente der Ruhe zu genießen – ein Balanceakt, den er offensichtlich mit Begeisterung meistert.

Getty Images Matthias Reim im Juli 2022

ActionPress Matthias Reim, Schlagersänger

