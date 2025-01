Hitzeschlag: So hart waren "Dune"-Dreharbeiten für Zendaya

Zendaya (28), bekannt aus Filmerfolgen wie Dune und der Serie Euphoria, hat Einblicke in die herausfordernden Dreharbeiten zu "Dune: Part Two" gegeben. Die Schauspielerin arbeitete für den Film in Jordanien unter extrem heißen Bedingungen. Die schweren, engen Kostüme und das ständige Gehen im Sand machten ihr zu schaffen. Zendaya verriet gegenüber dem W Magazine, dass sie so wenig Wasser getrunken habe, um nicht ständig die weiten Wege zu den Toiletten zurücklegen zu müssen, dass sie schließlich einen Hitzeschlag erlitten hätte. "Ich fühlte mich so elend, dass ich meine Mutter vom Badezimmerboden aus anrief", erzählte sie.

Die Dreharbeiten zu "Dune: Part Two" forderten die Schauspielerin sowohl körperlich als auch mental. Doch Zendaya sei nach den Dreharbeiten zum Film "Challengers" schon gut in Form gewesen. "Ich war in der besten Verfassung seit Langem", verriet sie im Interview weiter. Dennoch sei der Drehort Jordanien eine Herausforderung geblieben. Die langen Fußmärsche zu den abgelegenen Drehorten und die beschwerlichen Kostüme hätten ihren Körper schnell ermüden lassen. Besonders die Hitze habe dem Team zugesetzt. Zendaya gab zu, die Gefährlichkeit der Situation anfangs unterschätzt zu haben, bis sie ihre Lektion schmerzhaft lernen musste.

In den herausfordernden Zeiten während der Dreharbeiten konnte Zendaya sich nicht nur auf ihre Familie, sondern auch auf ihren Freund Tom Holland (28) verlassen. In einem kürzlich erschienenen Interview mit dem "Dish"-Podcast schwärmte Tom von der Unterstützung, die sie einander geben. Er bezeichnete Zendaya als "das Beste, was mir je passiert ist". Dies zeigt, wie eng die beiden trotz der beruflichen Herausforderungen verbunden bleiben. Und genau diese Verbindung zwischen den beiden Stars, die sich seit ihren gemeinsamen "Spider-Man"-Filmen entwickelt hat, wirkt sich auch auf ihre Zukunftspläne aus. Bei ihrem Vorhaben, Weihnachten mit vereinten Familien zu feiern, betonten sie die Bedeutung tieferer Bande. Diese Pläne zeigen, dass Zendaya und Tom mehr als nur ein Hollywood-Paar sind.

ActionPress/LILO/SIPA/2109061132 Zendaya als Chani in "Dune"

ActionPress / BFA Tom Holland und Zendaya, Schauspieler

