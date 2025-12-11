Influencerin Ann-Kathrin Bendixen trauert um ihre Katze Babu

Schmerzhafte Stunden für Ann-Kathrin Bendixen, besser bekannt als Affe auf Bike: Die Influencerin hat auf Instagram den Tod ihrer Katze Bubu öffentlich gemacht. In kurzen, tränenreichen Clips wandte sich die 26-Jährige an ihre Community. "Sie können Bubu nicht mehr retten. Ich heule mir jetzt weiter die Augen aus dem Kopf. Bis bald, Leute", schrieb Ann-Kathrin in ihrer Instagram-Story und zeigte ein gemeinsames Foto mit dem Tier. Wenig später postete die Motorrad-Enthusiastin mehrere Bilder von Bubu mit den Worten: "Gute Nacht, Bubu. Spiel oben mit den anderen Seelen, die uns verlassen haben."

Bereits am Vortag hatte Ann-Kathrin ihre Fans in die Tierklinik mitgenommen. Dort erhielt Bubu zunächst einen Ultraschall, der laut der Influencerin "Wasser oder Blut im Bauch" zeigte, wie sie auf Instagram erklärte. Es folgten Röntgenbilder, dazu die schwerste Entscheidung: "Entweder man lässt Bubu jetzt einschläfern oder Bubu hat eine 50-prozentige Überlebenschance, wenn sie über mehrere Tage eine Infusion bekommt", erklärte die Influencerin ihren geschockten Followern. Die Kosten für die lebensrettende Behandlung wären astronomisch – 2000 Euro pro Tag für die Infusionen, plus eine zusätzliche Operation, die das Ganze auf 12.000 Euro gebracht hätte. Zwischendurch schien es Hoffnung zu geben: "Gerade kam so ein freundlicher Anruf, sie behalten Bubu auf eigene Kosten erst mal einen Tag da", berichtete Ann-Kathrin. Doch der kleine Kämpfer war am Ende seiner Kräfte angelangt.

Ann-Kathrin hat ihre Fans in den vergangenen Jahren nicht nur mit Motorradabenteuern, sondern auch mit Einblicken in ihren Alltag erreicht, zu dem Bubu oft gehörte. Die ehemalige Let's Dance-Kandidatin erzählte bereits in der Vergangenheit, wie sehr sie es liebte, mit dem Vierbeiner unterwegs gewesen zu sein. Und das merkt man auch bei ihren Abschiedsworten: "Wir haben gemeinsam Iglus gebaut, sind zusammen wandern gegangen, waren zusammen zelten und im Camper monatelang reisen. Du warst für mich anders, mein Reisebuddy, mein Halt, mein kleiner Rückzugsort, wenn mal wieder alles zu viel wurde."

Privat pflegt die Social-Media-Bekanntheit enge Freundschaften in der Musik- und Influencer-Szene, darunter zu Gabriel Kelly (24) und dessen Partnerin Leoni, die sie in ihrer Trauer bestimmt unterstützen werden. Wer Ann-Kathrin folgt, kennt ihren offenen Ton, ihre Nähe zur Community und die kleinen Momente, die sie teilt – von großen Roadtrips bis zu stillen Augenblicken und Abschieden zu Hause.

Anzeige Anzeige

Instagram / affe_auf_bike Ann-Kathrin Bendixen und ihre Katze Bubu auf Abenteuern im Schnee

Anzeige Anzeige

Instagram / affe_auf_bike Ann-Kathrin Bendixen und Bubu beim Camping

Anzeige Anzeige

Instagram / affe_auf_bike Gabriel Kelly und Ann-Kathrin Bendixen in Vietnam, August 2024