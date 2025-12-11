Nach Ace Frehleys Tod: Gene Simmons entschuldigt sich

Gene Simmons (76) hat sich nun öffentlich für seine Äußerungen über den Tod seines ehemaligen KISS-Bandkollegen Ace Frehley (†74) entschuldigt. Der Bassist hatte zuvor in einem Interview mit der New York Post angedeutet, dass der Lebensstil seines Kollegen sowie dessen "schlechte Entscheidungen" zu seinem tödlichen Sturz geführt haben könnten. Jetzt erklärte Gene auf der Plattform X: "Rückblickend war es falsch von mir, diese Worte zu verwenden. Ich entschuldige mich aufrichtig", schrieb er. "Ich schwöre bei Gott, dass ich Ace oder sein Vermächtnis nicht verletzen wollte, aber nachdem ich meine Worte noch einmal gelesen habe, sehe ich, wie sehr sie alle verletzt haben. Ich entschuldige mich nochmals. Ich habe Ace immer geliebt. Immer."

Ace Frehley, Mitbegründer und Gitarrist der legendären Band KISS, starb am 16. Oktober 2025 infolge eines Sturzes in seinem Haus in New Jersey. Laut Angaben des Gerichtsmediziners erlitt er dabei ein Schädel-Hirn-Trauma, das letztlich zu seinem Tod führte. Die Umstände gelten als Unfall. Auf dem roten Teppich der Kennedy Center Honors am 7. Dezember, bei denen KISS gewürdigt wurde, erinnerten auch Paul Stanley und Peter Criss an ihren früheren Kollegen. "Die Fans tragen sein Vermächtnis weiter", sagte Paul in einer Runde zum People Magazine. Peter ergänzte: "Wir werden es alle für immer mit uns herumtragen, weil wir wirklich nicht mehr zusammen sind."

Das Leben von Ace Frehley war von Höhen und Tiefen geprägt. Sein Alkohol- und Drogenkonsum sorgte jahrelang für Schlagzeilen, doch seit 2006 galt er laut People Magazine als nüchtern. Er erklärte zuvor, seine Familie – besonders seine Tochter Monique – habe ihn motiviert, sein Leben zu ändern. Trotz seiner Herausforderungen bleibt er für seine bahnbrechende Karriere und seinen unverwechselbaren Stil unvergessen. Mit Hits wie "Detroit Rock City" prägte er nicht nur KISS, sondern auch die Rockgeschichte. Fans weltweit trauern ebenso wie seine Familie und seine Bandkollegen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Gene Simmons im September 2024 in L.A.

Anzeige Anzeige

Getty Images Gene Simmons und Ace Frehley beim Auftritt von KISS vor dem Super Bowl XXXIII in Miami, Januar 1999

Anzeige Anzeige

Getty Images Paul Stanley, Peter Criss, Ace Frehley und Gene Simmons bei der Aufnahmezeremonie in die Rock and Roll Hall of Fame, 2014