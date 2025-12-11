Baby schon da? Anne Menden äußert sich zu Geburtsgerüchten

Anne Menden (40), bekannt aus der Serie "Gute Zeiten, schlechte Zeiten", hat sich in ihrer Instagram-Story zu kursierenden Gerüchten geäußert, dass sie ihr erstes Kind bereits zur Welt gebracht hätte. Die Schauspielerin stellte klar, dass diese Spekulationen nicht wahr seien. "Ist noch nichts passiert", erklärte Anne und bat ihre Fans, keine vermeintlichen Berichte von Blogs oder Social-Media-Seiten zu glauben. Solange weder sie noch ihr Verlobter Gustav Masurek (36) etwas bestätigen würden, seien alle entsprechenden Meldungen frei erfunden.

In ihrer Story erklärte Anne: "Ich bekomme gerade wieder ganz viele Nachrichten, ob das Baby schon da ist." Dann stellte sie klar: "Wenn es etwas zu erzählen gibt, dann erfahrt ihr es von uns selbst – oder über offizielle Magazine, mit denen wir tatsächlich zusammenarbeiten. Alles andere ist einfach nur Quatsch." Die Schauspielerin und der Realitystar hatten ihre Beziehung im vergangenen Herbst öffentlich gemacht, im März bestätigte Anne bei GALA im TV die Verlobung. Anfang September folgte die süße Nachricht, dass die beiden ein Baby erwarten. Darüber hinaus schmiedet das Paar bereits weitere gemeinsame Pläne: Gustav sagte im Oktober zu Bild, es gebe "so viele Kinder, die alleine sind", er könne sich vorstellen, nach der Geburt zu einem späteren Zeitpunkt ein Kind zu adoptieren. Anne unterstützt diesen Gedanken. Sie betonte im selben Interview, dass auch ein älteres Kind eine Option sei.

Privat halten die beiden vieles bewusst zurück und sprechen direkt zu ihren Followern, wenn ihnen etwas wichtig ist. Zuletzt kursierten in sozialen Netzwerken montierte Fotos, die die werdenden Eltern bereits mit Baby zeigen sollten. Sogar Bekannte gratulierten voreilig. Die Schauspielerin, die bis Mitte November noch für GZSZ vor der Kamera stand, bittet Fans und Follower um Geduld, bis verlässliche Nachrichten von ihr oder über offizielle Kanäle kommen. Denn für Anne und Gustav steht fest, dass sie die Baby-News selbst verkünden möchten – klar, direkt und ohne Umwege.

Imago Gustav Masurek und Anne Menden bei der Bertelsmann Party 2025

Instagram / gustavma4 Anne Menden und Gustav Masurek

RTL / Anna Riedel Anne Menden, Schauspielerin