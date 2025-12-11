Kristen Stewart sicher: Sie und Frau Dylan sind unschlagbar

Kristen Stewart (35) und Dylan Meyer (38) haben nicht nur privat, sondern auch beruflich den perfekten Partner gefunden. Die Schauspielerin, bekannt aus der Twilight-Saga, und die talentierte Autorin gaben sich im April in Los Angeles das Jawort und sind seither auch auf kreativer Ebene unzertrennlich. Gemeinsam arbeiten sie an Kristens Regie-Debüt "The Chronology of Water", das aktuell in ausgewählten Kinos zu sehen ist und am 9. Januar landesweit startet. Dylan, die als Produzentin an Kristens Film beteiligt ist, beeinflusst sie nachhaltig. "Sie ist eine vollkommene Autorin", lobt Kristen in einem Interview mit E! News. "Wir haben sehr unterschiedliche, aber zusammenpassende Energien. Ich glaube tatsächlich, dass wir ziemlich unschlagbar sind."

Ihr aktuelles Projekt ist jedoch nur der Anfang des kreativen Dream-Teams. Das Ehepaar entwickelt gemeinsam eine "stoner girl comedy" mit dem Titel "The Wrong Girls", wie Kristen bereits im Juni im Gespräch mit Interview Magazine verriet. "Es ist wirklich unglaublich dumm", sagte sie lachend über das geplante Vorhaben. Der Film wird Kristens engen Kreis an Mitstreitern erweitern, da sie vorzieht, mit Freunden und Vertrauten zu arbeiten: "Ich habe so lange mit Fremden und Menschen, die ich nicht mochte, gearbeitet. Es war lehrreich, aber ganz ehrlich, darauf habe ich keine Lust mehr." Diese neue, persönliche Herangehensweise bringt frischen Wind in ihre Projekte.

Im vergangenen April teilten die beiden endlich die ersten offiziellen Hochzeitsfotos mit der Öffentlichkeit. Dylan postete auf Instagram eine romantische Bilderreihe, die Kristen und sie eng umschlungen bei einem Kuss und beim Feiern auf der Tanzfläche zeigt – umgeben von Freunden und Familie. Zu den Fotos schrieb Dylan schlicht, aber emotional: "Ich will. Ich will wirklich, wirklich, wirklich, wirklich". Die private Zeremonie war locker und ungezwungen. Anstelle traditioneller Brautmode wählten beide einen ganz eigenen Look: Dylan trug ein durchsichtiges Oberteil, einen schimmernden Rock und eine schwarze Schleife im Haar, während die Schauspielerin sich für ein graues Minikleid, einen Blazer und ein weißes Shirt entschied. Besonders berührend: Während der emotionalen Ehegelübde hielten sie sich immer wieder an den Händen und rührten sich gegenseitig zu Tränen.

Getty Images Kristen Stewart und Dylan Meyer beim AFI Fest-Screening von "The Chronology Of Water" im TCL Chinese 6 Theatres, Hollywood, 26.10.2025

Getty Images Dylan Meyer und Kristen Stewart bei den Oscars 2022 in Hollywood

Instagram / spillzdylz Kristen Stewart und Dylan Meyer