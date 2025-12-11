Selena Gomez zeigt ihr Eheglück auf Instagram

Selena Gomez (33) gewährt ihren Millionen Fans erneut einen Einblick in ihr frisch verheiratetes Leben mit Benny Blanco (37). Auf Instagram teilte die Sängerin jetzt eine Reihe von Fotos, die sie und ihren Ehemann in entspannten Momenten zeigen. Darunter Selfies, auf denen sie ungeschminkt und vertraut mit dem Musikproduzenten zu sehen ist, sowie Schnappschüsse eines Los-Angeles-Lakers-Spiels am 30. November. Zu den Bildern gehören auch festliche Details aus ihrem luxuriösen Zuhause in Beverly Hills, das von Weihnachtsdekorationen geschmückt ist. Fans konnten nicht anders, als ihre Freude über Selenas sichtlich glückliches Strahlen in den Kommentaren auszudrücken.

Die beiden, die am 27. September in Kalifornien geheiratet haben, wirken sichtlich verliebt. Unter anderem sieht man einen Moment, in dem Selena auf Bennys Schulter ruht, während er ihr ein "Kussgesicht" zuwirft. Andere Fotos zeigen sie beim Herumalbern oder Kuscheln – Szenen, die ihre unbeschwerte Zweisamkeit untermauern. Fans loben ihre Chemie: "Glückliche Selena ist meine Lieblingsversion", schrieb ein begeisterter User. Die erfolgreiche Sängerin hatte ihre Beziehung zu dem Produzenten in den letzten Monaten immer wieder öffentlich gemacht und betont dabei, wie gut es ihr momentan geht, wie People berichtet.

Bereits zu Beginn ihrer Beziehung wurde deutlich, dass sich Selena und Benny blendend verstehen. Die beiden kennen sich schon seit 2008, als sie sich bei einem geschäftlichen Treffen zum ersten Mal begegneten. Ihre vergangenen beruflichen Projekte führten sie auch im Studio zusammen, und es wurde schnell klar, dass sie auf derselben Wellenlänge sind. Beide teilen nicht nur die Leidenschaft für Musik, sondern ergänzen sich auch auf persönlicher Ebene. Während Selena und Benny ihre erste gemeinsame Weihnachtszeit als Ehepaar genießen, haben ihre Fans keinen Zweifel daran, dass sie ihr Glück gefunden haben.

Anzeige Anzeige

Getty Images Selena Gomez und Benny Blanco, September 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / selenagomez Süßes Selfie von Selena Gomez und Benny Blanco

Anzeige Anzeige

Instagram / selenagomez Selena Gomez und Benny Blanco