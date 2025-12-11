Bye, bye Europa: Lola Weipperts Reise um die Welt beginnt

Lola Weippert (29) macht sich auf und davon. Die Moderatorin war bereits seit einigen Monaten auf Reisen. Bisher hielt sie sich aber nur in europäischen Ländern auf. Unter anderem auch, weil sie aus beruflichen Gründen noch viel in Deutschland oder für deutsche Produktionen unterwegs war. Doch in wenigen Stunden kehrt die TV-Bekanntheit Europa den Rücken. "Endlich kann die richtige Weltreise beginnen! [...] Ich packe gerade, in 5 Stunden geht es mit Sack und Pack an den Flughafen und dann heißt es: Tschüss Europa. Danke für die wunderschönen ersten Reisemonate, aber jetzt beginnt unser Kontinent-Hopping und ich kann's kaum erwarten", verkündet Lola voller Vorfreude auf Instagram.

Ob es heute Nacht tatsächlich so wie geplant losgehen kann, stand bis vor Kurzem noch in den Sternen. Das Visum hat auf sich warten lassen. "Wenn das Visum bis heute Vormittag nicht da ist, wird die gesamte Reise final umgeplant", erklärte sie heute Morgen in ihrer Instagram-Story. Der Flug wurde bereits um eine Woche nach hinten verschoben. Doch nach wochenlangem Warten kam es dann heute endlich an. Ihre Freude hielt sie in einem weiteren emotionalen Clip fest.

Während ihrer Europa-Reise machte die Sportlerin auch Halt auf Ibiza – und die Insel und vor allem der Ort Es Vedrà haben es ihr so richtig angetan. "Dieser Ort gibt mir so viel Ruhe und Kraft", schwärmte Lola. Dort genoss sie Yoga-Einheiten und die Energie, die dieser Ort ihr schenkte. Wie sie weiter verriet, wünsche sie sich, dort möglicherweise irgendwann einmal zu leben: In einem Häuschen, einer Art Fischerhaus zum Beispiel.

Instagram / lolaweippert Lola Weippert, ehemalige "Temptation Island"-Moderatorin

Instagram / lolaweippert Lola Weippert im Dezember 2025

Instagram / lolaweippert Lola Weippert, Moderatorin