Heimlich: Felix von Jascheroff hat wohl Alexandra geheiratet

Felix von Jascheroff (43) ist wohl wieder unter der Haube! Wie RTL berichtet, sollen der GZSZ-Star und seine Partnerin Alexandra-Sophie Winterberg sich heimlich das Jawort gegeben haben. Seit rund fünf Jahren gehen sie gemeinsam durchs Leben. Vor rund zwei Jahren, kurz vor Weihnachten 2023, ging der Schauspieler vor seiner Liebsten auf die Knie und hielt um ihre Hand an – und nun haben sie anscheinend Nägel mit Köpfen gemacht. Wann genau, wie und wo sich das Paar vermählt hat, ist allerdings bisher nicht öffentlich bekannt.

Zu Beginn des Jahres hieß es noch, dass eine Hochzeit im Jahr 2025 ausgeschlossen sei. "Auf jeden Fall wird es dieses Jahr nicht passieren, so viel steht fest", betonte Felix im Interview mit Promiflash. Die Hochzeitsvorbereitungen waren zu diesem Zeitpunkt aber schon in vollem Gange. Bereits im Dezember 2024 freute sich Alexandra, verkünden zu können: "Ich traue es mich ja noch gar nicht auszusprechen, aber ab heute sind wir offiziell in den Hochzeitsvorbereitungen."

Nun kam es allem Anschein nach zeitlich doch anders als zu Beginn geplant. Ob die restlichen Wünsche aber erfüllt wurden? "Wenn wir es umsetzen können, ist es nicht in Deutschland, sondern in unserer zweiten Heimat: den Bergen", wünschte sich das Paar damals, wie Felix Promiflash verriet. Passend dazu hatte sich die Partnerin des Serienstars ein Hochzeitsdirndl als Brautkleid vorgestellt.

