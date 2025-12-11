Von wegen Krise? Amira Aly schwärmt von Christians Geschenk

Die Moderatorin und Influencerin Amira Aly (33) scheint mit Gerüchten aufräumen zu wollen, nachdem zuletzt Spekulationen laut wurden, sie und ihr Partner Christian Düren (35) hätten sich getrennt. Während sie das Brodeln der Gerüchteküche im gemeinsamen Podcast mit Paula Lambert (51), "Iced Macho Latte", unkommentiert ließ, deutete Amira nun an, wie sehr sie von einem Geschenk des ProSieben-Moderators berührt wurde. Kurz vor ihrem Umzug ins neue Haus in Köln überraschte Christian sie mit einem schwarzen Flügel, der sie zu Tränen rührte. "Ich laufe jeden Tag daran vorbei und sage, 'Wow, was für ein krasses Geschenk'", schwärmte sie in der Podcast-Folge über die besondere Geste.

Die Weihnachtszeit wird für Amira in diesem Jahr allerdings wohl weniger festlich ausfallen, wie sie hörbar geknickt mitteilte. Da weder ihre Mutter, ihr Bruder noch ihr Stiefvater an Heiligabend anreisen können, wird sie die Feiertage allein mit ihren zwei Kindern verbringen. "Ich bin sehr traurig", gab sie gegenüber Bunte offen zu. Obendrein zeigte sie sich im Podcast melancholisch darüber, dass sie wohl ohne Geschenke auskommen muss: "Wahrscheinlich blüht mir das dieses Weihnachten, nichts auszupacken. Du hast kein Paket unterm Baum, das ist doch kein Weihnachten." Für die eingefleischte Weihnachtsliebhaberin, die es liebt, ihr Zuhause bereits ab Oktober üppig zu dekorieren, ist dies ein harter Schlag. Ob das an der vermeintlichen Krise liegt, ist nicht bekannt.

Trotz der Gerüchte um Streitigkeiten macht die zweifache Mama Amira, die sieben Jahre lang mit dem Entertainer Oliver Pocher (47) liiert war, weiterhin deutlich, wie wichtig ihr schöne Gesten und Momente in einer Beziehung sind – und scheut auch nicht davor zurück, No-Gos anzusprechen. Denn erst vor wenigen Tagen zählte Amira in ihrem Podcast Eigenschaften auf, die sie bei Männern nicht akzeptiere, was die Fans aufhorchen ließ. Der Moderator scheint sie allerdings immer wieder positiv überrascht zu haben: Bereits anlässlich ihres Geburtstags habe Christian sie begeistert, indem er Freunde zu einem gemeinsamen Dinner organisierte. "Es wird nie langweilig, ich liebe das", schwärmte sie. Ob das Paar tatsächlich in einer Krise steckt, bleibt unklar.

Imago Amira Aly und Christian Düren, Juli 2025

Instagram / amiraaly Amira Aly, Moderatorin

Instagram / oliverpocher Amira Aly und Oliver Pocher, November 2025