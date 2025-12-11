Lärm im Hotel: Emma und Diogo Sangre hatten laut Vanessa Sex

Beim Wiedersehen der Reality-Show Das große Promi-Büßen sorgte Vanessa Brahimi mit pikanten Enthüllungen für Aufregung. Sie behauptete während der Sendung, dass Diogo Sangre (31) und Emma Fernlund (24) in einem Hotelzimmer Sex gehabt haben sollen. "Jeder hat das mitbekommen im Hotel. Das war nicht leise", behauptete Vanessa. Emma kommentierte das Ganze nicht und versuchte, das Thema zu wechseln. Doch Vanessa gab nicht klein bei: "Mach dich nicht lächerlich, Emma. Du bist da rausgekommen und hast gesagt: 'Wir haben gebumst.' [...] Hast du es nicht gesagt? Hast du etwa nicht erzählt, dass du mit ihm Sex hattest?"

Neben ihren eigenen Erlebnissen berief sich Vanessa auch auf die Aussagen einer Mitstreiterin – Bellydah Venosta habe von ihrem Zimmer aus die Geräusche aus dem Nachbarzimmer gehört und sei sich sicher, dass dort etwas Intimes zwischen Emma und Diogo passiert sei. Doch damit nicht genug: Vanessa plauderte weitere Details aus. Sie erklärte, dass Diogo mehrfach versucht habe, bei ihr ein Date nach dem Wiedersehen zu arrangieren, aber von ihr jedes Mal einen Korb kassiert habe. "Beim fünften oder achten Mal habe ich Nein gesagt", erzählte sie. Diogo soll darauf gekränkt gegen sie geschossen haben: "Nur, weil du eine Nonne bist und nicht so locker drauf bist. Dann gehe ich halt ein anderes Bumsen."

Auch innerhalb der Show krachte es zwischen Emma und Vanessa – wegen Diogo. Moderatorin Olivia Jones (56) versuchte, die Situation zu besänftigen und fasste scherzhaft zusammen: "Vanessa ist eine Nonne, Emma ist eine Frau für eine Nacht, Emma hat aber kein Problem damit und es war auch ganz schön zwischen den beiden. Damit haben wir es jetzt ja auch." Abschließend betonte die Dragqueen, dass sie sich sicher sei, die beiden Frauen werden in diesem Leben keine Freundinnen mehr: "Emma und Vanessa, das ist immer eine Achterbahn der Gefühle."

Anzeige Anzeige

ProSieben, Joyn Vanessa Brahimi, Emma Fernlund und Diogo Sangre in "Das große Promi-Büßen"

Anzeige Anzeige

ProSieben, Joyn Die Teilnehmer von "Das große Promi-Büßen" 2025

Anzeige Anzeige

Joyn Diogo Sangre, Vanessa Brahimi und Emma Fernlund, "Das große Promi-Büßen"