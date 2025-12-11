Eva Benetatous Sohn George leidet an chronischer Nesselsucht

Reality-TV-Star Eva Benetatou (33) hat eine besorgniserregende Nachricht mit ihren Fans geteilt: Ihr vierjähriger Sohn George leidet an chronischer Nesselsucht. Laut Eva treten die Beschwerden seit Februar fast jeden Abend auf, ohne dass bislang eine klare Ursache gefunden werden konnte. Die verzweifelte Mutter erklärt in einem Instagram-Clip: "Ich habe alle Wege und Mittel genutzt und versucht, eine Lösung zu finden. Oder eine Erklärung. Aber die finde ich nicht." Sie berichtet von umfangreichen Untersuchungen bei Kinderärzten, Allergologen und Hautärzten sowie spezifischen Tests in einer Uniklinik. Doch bisher führten alle Bemühungen zu keinem eindeutigen Ergebnis.

Die Ärzte konnten bei George keine Allergien feststellen, die die Hautausschläge erklären könnten. Eva berichtet weiter, dass es Hinweise gebe, dass emotionale Auslöser, aber auch Temperaturschwankungen wie Kälte oder Wärme die Nesselsucht verschlimmern könnten. Trotz der umfassenden medizinischen Betreuung bleibt die Ursache jedoch ein Rätsel. Eva wendet sich in ihrer Verzweiflung direkt an ihre Community und bittet um Hilfe: "Wenn ihr uns helfen könnt, Tipps geben könnt, über eure Erfahrungen sprechen könnt, dann teilt es bitte gerne mit mir, weil ich weiß einfach nicht mehr weiter."

In den letzten Jahren gab Eva mehrfach Einblicke in ihr Leben als Mutter. Vor einigen Wochen sprach sie in einem Promiflash-Interview darüber, wie George mit dem fehlenden Kontakt zu seinem Vater, dem einstigen Reality-TV-Teilnehmer Chris Broy (36), umgeht. Sie schilderte, dass George bereits im Alter von drei Jahren feststellte: "Ich habe keinen Papa mehr." George nimmt den fehlenden Kontakt zu seinem Vater somit trotz seines jungen Alters längst wahr. Eva nimmt die Herausforderungen an, denen sie als alleinerziehende Mutter gegenübersteht. Dabei hilft ihr auch der Austausch mit ihrer Community, der ihr in schwierigen Phasen Halt gibt. Gerade jetzt, da die Abende mit George geprägt sind von Juckreiz und unruhigem Schlaf, setzt die TV-Bekanntheit auf Zusammenhalt, Erfahrungsberichte und das Gefühl, mit der Situation nicht allein zu sein.

Anzeige Anzeige

IMAGO / Future Image Eva Benetatou, TV-Bekanntheit

Anzeige Anzeige

Instagram / evanthiabenetatou Realitystar Eva Benetatou, 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / evanthiabenetatou Evanthia Benetatou und ihr Sohn George im Juni 2025