Fans lachen: Joe Jonas kämpft sieben Minuten mit Parklücke

Joe Jonas (36) sorgte in New York City für Belustigung. Der Sänger wurde von einem Fan dabei erwischt, wie er rückwärts in eine Parklücke einparken wollte. Dabei stellte er sich nicht gerade geschickt an, wie in dem Clip auf TikTok zu sehen ist, der mit dem Jonas Brothers-Song "Burnin' Up" unterlegt war und innerhalb kürzester Zeit zwölf Millionen Aufrufe generiert hatte. Zu dem Video schrieb die Userin belustigt: "Ich liebe New York. Seit sieben Minuten sehe ich Joe Jonas dabei zu, wie er versucht einzuparken."

Joe selbst blieb entspannt und nahm die Situation mit Humor. Er kommentierte das Video, das weltweit geteilt wurde, und warf der Uploaderin scherzhaft vor: "Ich habe genau gesehen, wie du auch nur zugeschaut und nie geholfen hast." Sogar weitere Videos tauchten auf, die den Musiker auf der Straße zeigten, nachdem er sein Fahrzeug endlich erfolgreich eingeparkt hatte. Unter den Kommentaren meldete sich auch ein überraschter Fan zu Wort, der vor Ort war: "Nicht euer Ernst, dass der Typ, den ich da parallel parken sah, Joe Jonas war."

Das Parklückendebakel folgt nur wenige Tage nach einem bedeutenden Meilenstein für die Jonas Brothers. Am 3. Dezember verewigten Joe, Nick (33) und Kevin Jonas (38) ihre Hand- und Fußabdrücke im Zement des legendären TCL Chinese Theatre. Der jüngste Bruder erschien dabei in Begleitung seiner Frau, doch Joe war allein. Seit der Trennung von seiner Ex-Frau Sophie Turner (29) macht der Popstar ein Geheimnis aus seinem Liebesleben.

Getty Images Joe Jonas, Sänger

Instagram / joejonas Joe Jonas, Dezember 2025

Getty Images Nick Jonas, Kevin Jonas und Joe Jonas bei der Hand- und Fußabdruckzeremonie im TCL Chinese Theatre in Hollywood