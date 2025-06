Endgültig? Dakota Johnson und Chris sollen getrennt sein

Dakota Johnson (35) und Chris Martin (48) sollen sich nach einer fast achtjährigen On-off-Beziehung endgültig getrennt haben. Dies berichten mehrere Quellen gegenüber People. Ein Insider äußerte dazu: "Es fühlt sich dieses Mal final an." Weder der Coldplay-Frontmann noch die "Fifty Shades of Grey"-Darstellerin äußerten sich bislang offiziell zu den Trennungsgerüchten. Noch vor wenigen Wochen, am 16. Mai, wurden die beiden gemeinsam in Malibu gesichtet. Zuvor hatte das Paar im Januar bei einem Aufenthalt in Indien Händchen gehalten.

Die Beziehung von Dakota und Chris wurde erstmals 2017 öffentlich bekannt. Im März des vergangenen Jahres wurde dann publik, dass die Leinwandschönheit und der Sänger sogar bereits verlobt sind. Laut mehreren Insidern ging Chris schon vor einigen Jahren vor Dakota auf die Knie, um ihr die Frage aller Fragen zu stellen, dennoch entschieden sie sich bisher bewusst gegen eine Hochzeit. Die beiden "haben sich vor Jahren verlobt, hatten es aber nicht eilig zu heiraten", betonte ein Informant gegenüber People.

Das ist allerdings nicht das erste Mal, dass Gerüchte über eine Trennung der beiden aufkommen. Im vergangenen August plauderte ein Insider gegenüber People aus, dass der Musiker und die Schauspielerin die Beziehung bereits mehrfach auf Eis gelegt haben: "Natürlich gab es Probleme und sie haben in der Vergangenheit auch Pausen eingelegt." In vielen Fällen seien die jeweiligen Karrieren schuld gewesen. Ähnliches bestätigte kurz darauf eine weitere Quelle: "Chris und Dakota haben sich durchaus Anfang des Jahres kurz vor der Pressetour für 'Madame Web' kurzzeitig getrennt. [...] Aber der Abstand hat ihnen gutgetan und als Dakota zurückkehrte, sind sie wieder zusammengekommen."

Backgrid / Action Press Chris Martin und Dakota Johnson in Aspen

MEGA Chris Martin und Dakota Johnson 2019

