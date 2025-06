Deshalb sollen sich Dakota Johnson und Chris getrennt haben

Dakota Johnson (35) und Chris Martin (48) sollen sich nach einer fast achtjährigen Beziehung endgültig getrennt haben. Die Schauspielerin und der Sänger, die ihre Beziehung seit 2017 führten, haben sich seit Jahren immer wieder voneinander getrennt und wieder zueinandergefunden. Laut Insidern sei der Hollywoodstar jedoch zunehmend unglücklich darüber gewesen, dass Chris keinen konkreten Hochzeitstermin festlegen wollte. "Sie hatte es satt, dass er den Termin für die Hochzeit immer wieder hinauszögerte", verriet eine Quelle gegenüber Page Six.

Die Hochzeit soll nicht der einzige Streitpunkt gewesen sein. Dakota und Chris sollen immer wieder Schwierigkeiten gehabt haben, ihre jeweiligen Karrieren unter einen Hut zu bringen. Während die 35-Jährige zuletzt mit Filmprojekten wie "Materialists" und "Madame Web" alle Hände voll zu tun hatte, tourt der 48-Jährige nach wie vor mit seiner Band Coldplay um die Welt. Ihre Karrieren und privaten Wünsche in Einklang zu bringen, sei zunehmend unmöglich geworden. "Sie haben wirklich versucht, an ihren Problemen zu arbeiten, aber der Altersunterschied war oft ein Problem. Sie hat auch geäußert, dass sie in der Zukunft vielleicht Kinder haben möchte, während Chris mit diesem Teil seines Lebens irgendwie fertig ist", schildert der Insider. Chris hat bereits zwei Kinder aus seiner Ehe mit Gwyneth Paltrow (52), Apple (21) und Moses (19).

Trotz aller Differenzen habe Dakota die Beziehung sehr geschätzt und leide unter der Trennung. Ihr schmerze besonders der Abstand zu Chris' Kindern, die ihr über die Jahre ans Herz gewachsen seien. Dakota und Chris begannen ihre Beziehung kurz nachdem seine Scheidung von Gwyneth offiziell war. Beide hielten ihre Liebe weitestgehend aus der Öffentlichkeit heraus und galten trotz der On-off-Natur ihrer Partnerschaft als eingespieltes Paar.

Getty Images Chris Martin, September 2023

Getty Images Dakota Johnson, Schauspielerin

