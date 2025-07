Samira und Serkan Yavuz hätten im August noch mal geheiratet

In ihrem Podcast "Main Character Mode" hält Samira Yavuz (31) ihre Fans stets auf dem Laufenden. In der neuesten Folge berichtet die Reality-TV-Bekanntheit unter anderem davon, wie es ihr aktuell nach der schmerzhaften Trennung von Ehemann Serkan (32) geht und wie es in ihrem Alltag gerade läuft. Und eigentlich geht es ihr mittlerweile wieder recht gut – doch eine Sache steckt ihr noch immer schwer in den Knochen: Eigentlich hätten sie und Serkan am 14. August geheiratet. "Eigentlich hätten wir geheiratet. Eigentlich wären wir in einem Monat auf Mallorca gewesen, in dieser tollen Location, die schon gebucht war. Das Essen war gebucht, die Band war gebucht, mit allem Drum und Dran, und wir hätten dort noch mal offiziell geheiratet", weiht sie ihre Zuhörer ein.

Der Gedanke daran und zudem auf Social Media andere Personen in diesen Momenten zu sehen, sei für sie ziemlich heftig. "Das ist bisschen krass", betont Samira und gibt zu: "Und dann habe ich auch manchmal harte Hass-Momente. Dann denke ich mir: Boah, du Assi. So nett du jetzt gerade auch bist, aber du Assi... Was für ein Mist." Die ehemalige Das Sommerhaus der Stars-Gewinnerin ist sicher, dass sie an dem Tag etwas unternehmen muss, sonst drohe ihr ein weiterer mentaler Zusammenbruch. Denn Heiraten war für Samira schon immer etwas ganz Besonderes und sie habe sich immer gesagt, dass sie das nur ein einziges Mal machen wird. Mit diesem Hintergedanken ist sie froh, dass ihr die Brautkleideranprobe erspart geblieben ist: "Das ist für mich das Nonplusultra, was Heiraten betrifft, so richtig heilig. Einmal diesen Moment haben, sein Kleid zu finden. Und ich bin froh, dass mir dieser Moment nicht genommen wurde, denn das hätte mich jetzt echt mega genervt. Das wäre richtig traurig gewesen."

Auf dem Papier sind Samira und Serkan schon verheiratet. Nachdem der frühere The 50-Kandidat im August 2023 vor seiner Liebsten auf die Knie gegangen war und um ihre Hand angehalten hatte, gaben sie sich schon wenige Tage später bei einer standesamtlichen Trauung das Jawort. Das Kleid, das Samira damals trug, shoppte sie kurzfristig bei Shein. "Das Kleid hat 35 Euro gekostet", gab sie auf Instagram zu. Mit der eigentlich geplanten Hochzeit am 14. August hätte das Ex-Paar noch einmal offiziell ihren Bund der Ehe gefeiert.

Instagram / serkan_yavuz Nova, Samira, Serkan und Valea Yavuz im Mai 2025

Instagram / samirayasminleila Samira Yavuz, Realitystar

Instagram / samirayasminleila Serkan und Samira Yavuz bei ihrer Hochzeit