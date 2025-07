"Du Hund": Jenny und Marco streiten bei "Prominent getrennt"

Bei Prominent getrennt fliegen erneut die Fetzen: In der fünften Folge geraten Jennifer Iglesias (26) und Marco Cerullo (36) heftig aneinander. Die beiden Realitystars, die mit ihren jeweiligen Ex-Partnern in der Show zu sehen sind, liefern sich eine lautstarke Auseinandersetzung in der Küche. Dem einstigen Dschungelcamper ist Ordnung sehr wichtig. Deshalb bittet er die Brünette, mehr aufzuräumen. "Ich räume meine Sachen immer direkt weg und putze sie", beteuert sie. Doch Marco lässt nicht locker, woraufhin der Streit eskaliert. "Du Hund, Alter. Wuff, wuff, höre ich bei dir, wuff, wuff, Marco. Du brauchst ein bisschen mehr Follower, damit ich auf dich höre. Ein Hund bist du, ein Hund", wettert die Influencerin.

Jennifer ist schon zu Beginn der Folge angespannt, da ein Paar aus ihrer Allianz die Show verlassen musste. Den Seitenhieb von Marco konnte sie danach nicht gebrauchen. Auch ihr Ex-Freund Nico weiß, dass man die 26-Jährige besser nicht provoziert. Er möchte der TV-Bekanntheit lieber etwas Entspannung verschaffen und schlägt im Gespräch mit Marco vor: "Lass uns mal für eine Delfintherapie zusammenlegen."

Die Allianzen im "Prominent getrennt"-Haus scheinen in diesem Jahr nicht willkürlich entstanden zu sein. Aufmerksamen Fans der Show fiel auf, dass vier Paare vom Rosenschwestern-Management vertreten werden – und genau diese haben sich in der Sendung verbündet. Managerin Filiz Koc (38) hat Ariel Hediger, Giuliano Lorenzo Hediger, Christina Grass (37), Marco, Jana Klein, Sidar Sahin und ihre Schwester Yeliz Koc (31) unter ihren Fittichen. Für Außenseiter wie Jenny könnte ein Sieg dadurch deutlich schwieriger geworden sein.

RTL, Instagram / marcocerullo_official Collage: Jennifer Iglesias und Marco Cerullo

Instagram / marcocerullo_official Marco Cerullo, TV-Star

RTL "Prominent getrennt"-Paare 2025