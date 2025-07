Demi Lovato feiert mit neuem Pop-Album ihr Comeback

Fans von Demi Lovato (32) aufgepasst: Die Sängerin steht wohl kurz davor, ein brandneues Pop-Album herauszubringen! Nach wochenlangem Teasen hat die Sängerin nun auf TikTok bestätigt, dass ihr neuntes Studioalbum nur noch den letzten Feinschliff bekommt. Für das Projekt arbeitete Demi mit dem erfolgreichen Produzenten Zhone zusammen, der schon Hits für Kesha (38), Troye Sivan und Charli XCX (32) produziert hat. Ein erster Einblick in ihre neue Musik wurde im Netz bereits angekündigt: Demis Lead-Single namens "Fast" soll schon bald erscheinen.

Zuletzt brachte Demi im Jahr 2022 mit "Holy Fvck" ein Album heraus. Seither mussten sich ihre Fans gedulden – doch wohl nicht mehr lange nach Demis Andeutungen. Wann genau es neue Musik gibt, verrät die 32-Jährige bislang aber noch nicht. Die Tracks orientieren sich angeblich an dem Stil, den sie mit Songs wie "Solo", "No Promises" und "Neon Lights" geprägt hat. Zhone sprach im Interview mit Rolling Stone begeistert über die Zusammenarbeit mit Demi und betonte: "Sie ist eine solche Meisterin im Studio. Bei diesem Album geht es darum, Hemmungen loszulassen, und wir hatten so viel Spaß dabei, diese Musik zu machen."

Privat scheint es für Demi Lovato ebenfalls bestens zu laufen. Die Sängerin, die sich in der Vergangenheit offen zu ihrer Selbstfindung und ihren Herausforderungen geäußert hat, soll in den vergangenen Jahren nicht nur die Liebe, sondern auch eine neue Lebensfreude und neues Selbstbewusstsein gefunden haben. Ende Mai gab sie ihrem Partner Jutes in einer romantischen Zeremonie in Kalifornien das Jawort. Die beiden sind bereits seit Ende 2022 ein Paar und gelten seither als unzertrennlich.

Getty Images Demi Lovato auf der Premiere von "Child Star"

Getty Images Demi Lovato im Januar 2024

Instagram / jutesmusic Demi Lovato und Jutes im März 2024