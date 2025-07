Suki Waterhouse teilt ein seltenes Foto mit ihrer Tochter

Suki Waterhouse (33) hat ihre Fans mit einem seltenen Einblick in ihr Leben als Mutter überrascht. Auf Instagram teilte die Schauspielerin ein Foto, auf dem sie ihre 16 Monate alte Tochter, die sie mit ihrem Verlobten Robert Pattinson (39) hat, liebevoll in den Armen hält. Die Aufnahme scheint auf einem Balkon bei Sonnenuntergang entstanden zu sein, während die kleine Familie auf ein Gewässer hinausschaut. Sukis Tochter, deren Name bisher nicht bekannt gegeben wurde, ist auf dem Rücken zu sehen, genau wie Suki selbst, beide mit der gleichen warmen, goldbraunen Haarfarbe.

Das Paar, das bekannt dafür ist, sein Privatleben weitgehend unter Verschluss zu halten, wurde im März 2024 Eltern. Nur wenige Details über ihre gemeinsame Tochter sind bisher öffentlich bekannt geworden. Suki, die insbesondere durch ihre Rolle in "Daisy Jones & The Six" große Aufmerksamkeit erlangte, und Robert scheinen ihren Fokus stark darauf zu legen, die frühen Jahre ihrer Tochter aus der Öffentlichkeit herauszuhalten. Ihre Verlobung im Jahr 2023, nach fünf gemeinsamen Jahren, markierte einen weiteren Meilenstein in ihrer Beziehung. Das neueste Foto unterstreicht die Harmonie und Liebe zwischen Mutter und Tochter, ohne zu viel preiszugeben.

Auch jenseits ihrer Zeit mit der kleinen Familie sorgt das Model regelmäßig für Aufmerksamkeit. Vor einigen Monaten machte Suki Schlagzeilen, als sie offen über ihre gesundheitlichen Probleme sprach. Ein durch zu enge Kleidung verursachter Leistenbruch brachte sie ins Krankenhaus – ein Vorfall, der in den sozialen Medien für Diskussionen und teils empörte Reaktionen sorgte, da sie auf einem Foto aus dem Krankenbett mit einer Vape-Zigarette zu sehen war. Diese Offenheit scheint Teil von Sukis Stil zu sein: Sie teilt mit der Öffentlichkeit, was sie für passend hält, bleibt dabei aber stets kontrolliert und bedacht.

Anzeige Anzeige

Instagram / sukiwaterhouse Suki Waterhouse posiert auf Instagram im Bikini vor dem Meer

Anzeige Anzeige

Instagram / sukiwaterhouse Suki Waterhouse mit ihrer Tochter, Juli 2025

Anzeige Anzeige

MEGA / RCF Suki Waterhouse bei einem Event der American Heart Association im Januar 2025