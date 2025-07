Das soll sich in der vierten Staffel von "Bridgerton" ändern

Die erfolgreiche Netflix-Serie Bridgerton bekommt in ihrer vierten Staffel einen neuen Dreh, der Fans überraschen dürfte. Polly Walker, die in der Serie Lady Portia Featherington spielt, enthüllte in einem Interview mit Collider, dass die kommenden Folgen einen Wandel im Ton der Show mit sich bringen werden. Die Zuschauer sollen erstmals tiefer in das Leben der Bediensteten eintauchen, die sonst im Schatten der adeligen Familien bleiben. "Ihr werdet mehr von ihren Geschichten hören", versprach die Schauspielerin. Außerdem wird diesmal die Liebesgeschichte von Benedict Bridgerton (Luke Thompson, 37) und Sophie Baek (Yerin Ha, 30), einer Bediensteten, im Mittelpunkt stehen.

Die Beziehung zwischen den Hauptfiguren der vierten Staffel baut laut Insidern auf einem Aschenputtel-Märchen auf. Der erfolgreiche Maskenball, bei dem Benedict auf die geheimnisvolle Sophie trifft, wird so zum Ausgangspunkt einer ungewöhnlichen Romanze, die Klassenunterschiede überwinden muss. Auch in den Nebenhandlungen wird sich das Leben der Angestellten weiter entfalten und neue Einblicke in die "Oben-Unten"-Dynamik gewähren. Damit knüpft die Serie an das Spin-off "Queen Charlotte: Eine Bridgerton-Geschichte" an, das ähnliche Themen erkundete.

Während sich die Serie inhaltlich weiterentwickelt, bleibt der Cast in Teilen vertraut. Jonathan Bailey (37), bekannt als Anthony Bridgerton, wird auch in der vierten Staffel zu sehen sein, wenn auch in einer Nebenrolle. Seine Geschichte rückt in den Hintergrund, um Platz für neue Charaktere und Beziehungen zu schaffen. Fans müssen sich allerdings noch gedulden: Staffel vier wird erst 2026 erscheinen. Doch mit der bestätigten fünften und sechsten Staffel bleibt genug Stoff, um die Intrigen und Liebesverwicklungen der Familien weiterzuerzählen.

Gavin Bond/Netflix Yerin Ha und Luke Thompson

Getty Images Luke Thompson, Schauspieler

Getty Images Jonathan Bailey bei den Emmy Awards 2024