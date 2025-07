Neues Gesicht: Newcomer Fabian Hanis ergattert GZSZ-Rolle

GZSZ-Fans dürfen sich auf ein neues Gesicht freuen: Fabian Hanis hat eine Hauptrolle in der beliebten Serie ergattert. Der Schauspieler wird ab dem 3. September 2025 erstmals in der Rolle des Robin Zielke zu sehen sein – und bringt direkt eine spannende Hintergrundgeschichte mit. Seine Figur kommt nach Berlin, um nach seinem Vater zu suchen, der ihn kurz vor seiner Geburt im Stich ließ. "Ich hätte niemals gedacht, einmal bei einem so erfolgreichen Format dabei zu sein. Ich finde das immer noch ein bisschen unwirklich", schwärmt er gegenüber RTL.

Der 24-Jährige schaffte es über ein E-Casting in die engere Auswahl und wurde schließlich für die Rolle besetzt. "Zuerst habe ich nichts gehört, dann die Nachricht: Du bist besetzt. Das war ein unglaubliches Gefühl", verrät Fabian im Interview. Die Dreharbeiten für die erfolgreiche Kultserie sind für ihn eine intensive Erfahrung – täglich werden bis zu 18 Szenen und damit eine ganze Folge am Stück abgedreht. Dennoch sieht er die Herausforderung als Chance, seine Fähigkeiten weiterzuentwickeln. "Es ist etwas Besonderes, Teil von Deutschlands erfolgreichster Daily zu sein", macht das Schauspieltalent deutlich.

Privat scheint Fabian eng mit seiner Familie verbunden zu sein. Als er die Zusage für GZSZ erhielt, informierte er zuerst seine Eltern. "Mein Vater ist Lehrer an einer Gemeinschaftsschule. Vor einigen Jahren erzählte er mir, dass ein Schauspieler von GZSZ zu ihm in die Schule kam und die Schüler und Schülerinnen total aus dem Häuschen waren", berichtet der Newcomer und fügt hinzu: "Das macht mich stolz und motiviert mich." Fans dürfen also gespannt auf sein Debüt sein – Fabian verspricht, dass sein Charakter "den Berliner GZSZ-Kiez ordentlich aufwühlen" wird.

Anzeige Anzeige

RTL Benjamin Kampehl Fabian Hanis, Neuzugang bei GZSZ

Anzeige Anzeige

RTL Benjamin Kampehl Fabian Hanis

Anzeige Anzeige

RTL Benjamin Kampehl Fabian Hanis, Schauspieler

Anzeige