Nach "American Idol"-Mord: Nachbarn fühlen sich unsicher

Robin Kaye, die charismatische Produzentin der Erfolgs-TV-Show American Idol, und ihr Ehemann Thomas DeLuca sind in ihrer Luxusvilla in Encino, Kalifornien, auf grausame Weise ermordet worden. Die Tat ereignete sich vermutlich am vergangenen Donnerstag. Der 22-jährige Tatverdächtige Raymond Boodarian verschaffte sich offenbar durch eine unverschlossene Tür Zutritt zum Haus. Als das Ehepaar zurückkehrte, eskalierte die Situation – Boodarian soll beiden tödliche Kopfschüsse zugefügt haben. Am Dienstagmorgen wurde er von der Polizei festgenommen. Der brutale Vorfall hat bei vielen Anwohnern das ohnehin bröckelnde Sicherheitsgefühl tief erschüttert.

Die Nachbarschaft in Encino ist von tiefer Erschütterung und wachsender Angst geprägt. Bewohner berichten von einem spürbaren Anstieg der Kriminalität in den vergangenen Jahren – allein im letzten Sommer nahmen die Einbrüche um 40 Prozent zu. "Ich fühle mich hier schon lange nicht mehr sicher. Ich lebe hier seit 20 Jahren und denke zum ersten Mal über einen Umzug nach", sagte eine Nachbarin gegenüber Bild. Viele Anwohner haben inzwischen aufgerüstet und private Sicherheitsdienste engagiert. Doch trotz der eigentlich umfassenden Sicherheitsvorkehrungen im Viertel – darunter Überwachungskameras und hohe Zäune – konnte der Mord an Robin und Thomas nicht verhindert werden.

Robin Kaye war nicht nur eine beeindruckende "American Idol"-Bekanntheit, sondern auch eine starke Persönlichkeit, die viele Menschen inspirierte. Gemeinsam mit ihrem Ehemann lebte sie seit vielen Jahren in der luxuriösen Villa, deren Sicherheitsvorkehrungen erst kürzlich verstärkt worden waren. Der Zaun des Grundstücks wurde mit Spikes versehen, zusätzlich wurden Überwachungskameras installiert. Freunde beschreiben das Ehepaar als warmherzig und stets hilfsbereit – Eigenschaften, die in ihrem Umfeld sehr geschätzt wurden. Der Verlust der beiden hinterlässt eine spürbare Lücke – sowohl in der Musikwelt als auch in der Gemeinschaft, in der sie lebten.

Robin Kaye

Robin Kaye im Februar 2017

Robin Kaye im Februar 2014