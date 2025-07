Amy Robach genießt Familienurlaub mit T.J. und den Töchtern

Amy Robach (52) hat auf Instagram einen kleinen Einblick in ihren jüngsten Urlaub in Turks & Caicos gewährt, den sie mit ihrem Partner T.J. Holmes (47) und ihren Töchtern Ava und Annalise verbrachte. Die Fotos, die sie mit ihren Fans teilte, zeigen das Paar glücklich am Strand sowie ein herzerwärmendes Selfie von Amy mit ihren beiden Töchtern, die aus ihrer vorherigen Ehe mit Tim McIntosh stammen. Besonders die fröhlichen Kommentare ihrer Follower wie "So schön, euch glücklich zu sehen!" oder "Wundervolle Familie!" belegen, dass die TV-Persönlichkeit und ihr Lebensgefährte die Herzen ihrer Fans nach wie vor berühren.

Die Beziehung von Amy und T.J., die seit etwa drei Jahren ein Paar sind, begann während ihrer gemeinsamen Zeit bei "Good Morning America". Beide hatten sich von ihren Partnern getrennt, wodurch auch ihre Patchwork-Familien entstanden. T.J. hat drei Kinder mit zwei Ex-Frauen, darunter seine jüngste Tochter Sabine, die sich laut eigenen Worten sehr gut mit Amy versteht. "Sabine hat Amy gekannt, seit sie ein Jahr alt war", erklärte T.J. in ihrem gemeinsamen Podcast. Mittlerweile, so der Moderator, wünscht sich Sabine sogar gemeinsame Zeit mit dem Paar. Amy selbst sagte dazu, dass sie und T.J. langsam und behutsam vorgehen, um alle Beteiligten in ihrer veränderten Familienkonstellation bestmöglich zu integrieren.

Die Harmonie in ihrer Familie war nicht immer selbstverständlich. Die einstige "Good Morning America"-Moderatorin stand nach Bekanntwerden ihrer Beziehung 2022 oft im Rampenlicht, was beiden viel Geduld abverlangte. Ihre Töchter standen währenddessen stets an ihrer Seite und halfen ihr, die mediale Dauerbeobachtung zu bewältigen. In Interviews beschrieb Amy, wie wichtig ihr der enge Bezug zu ihrer Familie immer war. Mit T.J. scheint sie nun ein neues Kapitel aufzuschlagen, das nicht nur beruflich, sondern auch privat von großem Zusammenhalt geprägt ist.

Getty Images Amy Robach und T.J. Holmes, Moderatoren

Instagram / ajrobach Amy Robach und T.J. Holmes, Juli 2025

Instagram / ajrobach T.J. Holmes und Amy Robach, TV-Moderatoren