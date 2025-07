"Superman" verpasst Platz eins der deutschen Kinocharts

Der neue Superman-Film von James Gunn (58) dominiert die US-Kinocharts. In seinem zweiten Wochenende spielte die Neuverfilmung rund 50 Millionen Euro ein und erreichte damit insgesamt über 200 Millionen Euro in den USA. Weltweit beläuft sich das Einspielergebnis nun auf beeindruckende 351 Millionen Euro. Trotz dieses Erfolgs reicht es laut Blickpunkt: Film in Deutschland nicht für die Spitze: Hierzulande liegt die Neuauflage mit David Corenswet (32) lediglich auf Platz zwei hinter Jurassic World: Die Wiedergeburt.

Auch wenn der ganz große Erfolg in Deutschland ausbleibt, ist der neue Superheldenfilm jetzt schon ein Hit. Besonders Hauptdarsteller David spielte sich in die Herzen der Zuschauer. Auch sein Co-Star Nicholas Hoult (35) schwärmte kürzlich in einem ET-Interview von dem Filmstar: "Ich freue mich sehr darauf, Davids Interpretation von Superman zu sehen, denn er ist brillant. Und auch Rachel Brosnahan als Lois. Es gibt eine Menge großartiger Komponenten in diesem Film."

Ein heimlicher Star des Blockbusters ist Krypto, der Hund des Superhelden. Seine Rolle in dem Film hat bei vielen Zuschauern offenbar einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Die Google-Anfragen für Hundeadoptionen in den USA stiegen um unglaubliche 500 Prozent nach dem Wochenende, an dem "Superman" in die Kinos kam. Dies berichtete die Hundetrainings-App Woofz. Eine Fellnase wie Krypto kann man allerdings nicht adoptieren – der Vierbeiner wurde komplett computergeneriert.

