Gemeinsame Zeit mit Ex Serkan: So fühlte sich Samira Yavuz

Samira Yavuz (31) hat in ihrem Podcast "Main Character Mode" offen über ein Treffen mit ihrem Ex-Partner Serkan Yavuz (32) berichtet. Das Treffen fand auf einem Straßenfest statt, das die beiden gemeinsam mit Freunden besuchten. Die Influencerin beschreibt das Treffen folgendermaßen: "Eigentlich hat es sich angefühlt wie früher, wie vor der Trennung, weil es so normal war." Obwohl das einstige Paar bereits seit einem halben Jahr getrennt ist, scheint die Verbindung auf einer gewissen Ebene weiterhin bestehen zu bleiben. Ganz unverständlich ist das nicht, immerhin sehen sich die beiden regelmäßig wegen der gemeinsamen Töchter.

Samira erklärt in ihrer Podcast-Folge, dass sie das "Energiefeld" als genauso vertraut empfand wie in der Vergangenheit. Sie schildert, dass sie die Zeit seit der Trennung auf seltsame Weise wahrgenommen habe: Einerseits sei alles sehr schnell vergangen, andererseits habe es sich angefühlt, als würde die Zeit stehen bleiben. Auch wenn sie sich in ihrer Wohnung inzwischen heimisch fühlt, war das Treffen eine schöne Erinnerung an ihre gemeinsame Zeit.

Anfang des Jahres gaben Samira und Serkan ihre Trennung bekannt. Seitdem wohnen die beiden unter verschiedenen Dächern und kümmern sich abwechselnd um die beiden gemeinsamen Kinder. Erst vor wenigen Tagen hatte Samira ihren Followern auf Instagram einen ehrlichen Einblick in ihr Gefühlsleben gegeben. Nach einem entspannten Abend ganz für sich allein schrieb die Reality-TV-Bekanntheit: "Ich hatte gestern endlich mal wieder ein bisschen Zeit für mich – und wow, wie sehr ich das gebraucht habe. In den letzten Wochen war ich einfach nur müde, innerlich leer, als würde ich nur noch durch den Alltag hetzen. Ein Termin nach dem anderen, kaum Luft zum Atmen." Die Kids waren in dieser Zeit bei Serkan, der sich ebenfalls in seiner Story zeigte.

Instagram / serkan_yavuz Samira und Serkan Yavuz

Instagram / samirayasminleila Realitystars Samira und Serkan Yavuz mit ihren zwei Töchtern, Mai 2025

ActionPress Samira Yavuz, Reality-TV-Star