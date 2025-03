Amy Robach und T.J. Holmes schwärmen von ihrer Beziehung

Amy Robach (52) und T.J. Holmes (47), die durch ihre gemeinsame Zeit bei "GMA3" bekannt wurden, strahlten am Montag, 17. März, auf dem roten Teppich der "iHeartRadio Music Awards". Begleitet von T.J.s zwölfjähriger Tochter Sabine zeigte sich das Paar verliebt wie eh und je. In einem Interview mit Us Weekly schwärmten die beiden offen voneinander. "Ich habe nicht jemanden gefunden, mit dem ich alt werden will. Ich habe jemanden gefunden, mit dem ich jung bleiben möchte", erklärte T.J. mit Blick auf Amy. Auch Amy sparte nicht mit liebevollen Worten: "Er ist mein Lieblingsmensch für alles und jedes. Niemand hat mich jemals so oft zum Lachen gebracht."

Die Beziehung zwischen den Schauspielern wurde 2022 bekannt, als beide gerade inmitten ihrer Scheidungen steckten. Während Amy zuvor mit Schauspieler Andrew Shue verheiratet war, war T.J. mit Anwältin Marilee Fiebig liiert. Das Paar arbeitet nun an seiner Rückkehr in die Öffentlichkeit, unter anderem mit ihrem gemeinsamen Podcast "Amy and T.J.". Hier ließen sie im Dezember 2024 die Bombe platzen, dass es wohl nur noch eine Frage der Zeit sei, bis die Hochzeit ansteht. Amy erwähnte zudem, dass sie auf eine Verlobung in diesem Jahr hoffe – immerhin wisse sie, dass T.J. nicht viel von der Idee halte, dass Frauen den Antrag machen könnten.

Amy und T.J. scheinen sich im Privatleben perfekt zu ergänzen. Während T.J. Amys jugendlichen Enthusiasmus bewundert, betont Amy, wie viel Freude und Lachen T.J. in ihr Leben bringt. Und auch seine Tochter Sabine äußerte sich positiv: "Mein Vater ist super glücklich mit Amy." Die beiden genießen ihre Zeit als Paar sichtlich und brechen romantische Klischees. Der Schauspieler scherzte sogar, dass der Entschluss zur Ehe längst gefallen sei, auch wenn Details zu einer Hochzeit bisher nicht verraten wurden. Fans können gespannt sein, wann das Paar den nächsten Schritt in ihrer bewegten Liebesgeschichte gehen wird.

Getty Images Amy Robach und T.J. Holmes, Moderatoren

Instagram / ajrobach T.J. Holmes und Amy Robach, TV-Moderatoren

