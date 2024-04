Amy Robach hat Zweifel an möglicher Hochzeit mit T.J. Holmes

Wagen Amy Robach (51) und T.J. Holmes (46) bald den nächsten Schritt? Während der aktuellen Folge ihres gemeinsamen Podcasts "Amy & T.J." sprechen die beiden Moderatoren über eine mögliche Hochzeit. "Ich glaube, wir entscheiden noch, ob wir wirklich heiraten wollen, das steht noch zur Debatte", erklärt die Journalistin und ergänzt: "Aber mental und emotional waren wir uns absolut einig, dass wir uns gegenseitig verpflichten... Wir haben nur noch nicht herausgefunden, ob wir heiraten wollen." Trotz ihrer Zweifel an der Eheschließung scheinen sich die Turteltauben aber dennoch sicher miteinander zu sein.

"Ich habe dir gesagt [...], dass ich für den Rest meines Lebens bei dir sein möchte. Und ich würde gerne bei dir leben, wenn es so weit ist. Es muss nicht heute, morgen oder nächstes Jahr sein, aber ich würde irgendwann mit dir zusammenleben wollen", führt Amy weiter aus. Sie wünsche sich zwar einen Partner fürs Leben, halte eine Ehe aber für eine "falsche Sicherheit": "Es ist viel schwerer, sich zu trennen, wenn man verheiratet ist. Wenn man schwere Zeiten durchmacht oder etwas wirklich Schlimmes oder Schwerwiegendes passiert, ist es viel einfacher, getrennte Wege zu gehen, wenn man nichts Rechtliches regeln muss."

Die Liebe der beiden Ex-"Good Morning America"-Moderatoren begann mit einem Skandal: 2022 wurde öffentlich, dass sie eine heimliche Affäre hatten – daraufhin verloren sie ihre Jobs und reichten offiziell die Scheidung von ihren jeweiligen Ehepartnern ein. Seitdem gehen Amy und T.J. durch dick und dünn – nehmen aber bei Beziehungsproblemen auch kein Blatt vor den Mund. "Ich würde mich freuen, wenn du dich mir anvertrauen würdest, dich an mich lehnen würdest, dich mit mir austauschen würdest, damit wir gemeinsam ein Teil der Lösung sind", stellte die 50-Jährige ebenfalls in ihrem Podcast klar, während T.J. jedoch erwiderte, dass er es nicht einsehe, ihr in schlechten Zeiten zu sagen, was er braucht.

Getty Images T.J. Holmes und Amy Robach, Moderatoren

