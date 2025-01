Amy Robach & T.J. wünschten sich Scheidungen à la Tom Brady

Die US-Moderatorin Amy Robach (51) und ihr Partner T.J. Holmes (47) wollten ihre jeweiligen Scheidungen in Ruhe abschließen, bevor sie ihre Beziehung öffentlich machen. Wie die beiden in einer neuen Folge ihres Podcasts "Amy & T.J." berichten, hatten sie es sich zum Ziel gesetzt, ihre Trennungen so diskret und elegant zu handhaben wie das ehemalige Paar Tom Brady (47) und Gisele Bündchen (44). "Das war unser Plan", betonte T.J. und erklärte, dass sie die Trennungsmeldung erst nach Abschluss der Scheidungen verkünden wollten, um unnötige Diskussionen zu vermeiden. Doch dieser Plan scheiterte, als ihre Romanze im November 2022 gemeinsame Schlagzeilen machte, während sie beide noch offiziell verheiratet waren.

Laut Amy und T.J. wollten sie, ähnlich wie Tom und Gisele, die Trennung in einem finalen, ruhigen Schritt bekanntgeben, sobald die rechtlichen Prozesse beendet sind. "Ich wollte, dass alles erledigt ist, damit nichts mehr chaotisch wirkt", schilderte Amy im Podcast. Beide betonten jedoch, dass ihre jeweilige Beziehung zu den Ex-Partnern zu diesem Zeitpunkt bereits beendet war. Dennoch sorgten die Bilder der beiden, die sie händchenhaltend in Upstate New York zeigten, besonders bei T.J.s damaliger Ehefrau Marilee Fiebig für großen Schmerz.

Gisele Bündchen und Tom Brady hatten im Oktober 2022 nicht nur ihre Trennung, sondern gleichzeitig auch die bereits abgeschlossene Scheidung bekanntgegeben – ein Schritt, der von vielen für die Klarheit und Eleganz gelobt wurde. Gisele äußerte später, sie blicke ohne Reue auf die gemeinsame Zeit zurück, während Tom betonte, die Familie stets an erste Stelle zu setzen. Für Amy und T.J. symbolisierte diese Herangehensweise einen respektvollen Umgang mit dem schwierigen Thema Beziehungsaus.

Anzeige Anzeige

Getty Images Amy Robach, Moderatorin

Anzeige Anzeige

Getty Images Tom Brady und Gisele Bündchen im Jahr 2019

Anzeige Anzeige